Motorradfahren auf Mallorca: ein Höllenritt auf zwei Rädern

Die Situation im morgendlichen Berufsverkehr auf Mallorca hätte auch ganz anders ausgehen können. Der Autofahrer auf der mittleren Spur der Ma-13 schleicht auf Höhe Son Fuster im Schritttempo in Richtung Palma und bemerkt im Rückspiegel einen Motorradfahrer, der zwischen der mittleren und der linken Spur durch den Stau fährt. Der Autofahrer will dem Biker Platz machen und zieht ein Stückchen nach rechts.

Zur gleichen Zeit mogelt sich ein anderer Motorradfahrer zwischen der mittleren und der rechten Spur durch die Autos. Um ein Haar kommt es zum Zusammenstoß. Wer auf Mallorca viel auf den Straßen unterwegs ist, der erlebt solche oder ähnliche Situationen regelmäßig. Nicht immer sind die Zweiradfahrer verantwortlich für die heiklen Momente, aber meist sind es diejenigen, die bei Unfällen schwerer verletzt oder gar getötet werden.

Die Statistik auf den Balearen zeigt ein eindeutiges Bild: Von insgesamt 40 Verkehrstoten bislang in diesem Jahr waren 16 Motorrad- oder andere motorisierte Zweiradfahrer. Das entspricht einer Quote von 40 Prozent. Keine andere Gruppe von Verkehrsteilnehmern hat mehr Tote zu beklagen. In Autos und Lieferwagen starben in diesem Jahr bisher 13 Personen. Und diese Zahlen sind kein Ausreißer: 2024 waren ebenfalls knapp 40 Prozent der Verkehrstoten auf den Inseln Motorradfahrer.

Vergleich mit Deutschland

Der Vergleich mit Deutschland mag ein wenig hinken, weil es je nach Region unterschiedliche Zahlen gibt. Aber eine Tendenz ist klar zu erkennen: Auf den Balearen kommen prozentual deutlich mehr Motorradfahrer ums Leben als in Deutschland. Dort sind es landesweit gerade einmal gut 20 Prozent. Der Unterschied dürfte nicht daran liegen, dass auf den Inseln so viel mehr Motorräder unterwegs sind.

Die Statistik weist für die Balearen rund 100.000 Motorräder und motorisierte Zweiräder aus, also etwa zehn Prozent des Gesamtfuhrparks, in Deutschland sind es etwas mehr als fünf Millionen Motorräder und damit ein etwa ebenso hoher Prozentsatz. Ist Motorradfahren auf der Insel also gefährlicher als anderswo? Die MZ hat mit einem Fahrschullehrer, einem Unfallopfer, dem Chef eines Bikerclubs und einem passionierten Hobby-Motorradfahrer gesprochen, der schon viel herumgekommen ist.

Der Fahrlehrer

Miguel Segura, Inhaber der Fahrschule Miguel Kalet, der selbst angehende Motorradfahrer ausbildet, nimmt kein Blatt vor den Mund. Er hat es vor allem mit jungen Männern zu tun, die ihren Motorradführerschein machen. Und nicht wenige von ihnen scheinen alles Gelernte wieder zu vergessen, wenn sie das erste Mal ohne Fahrlehrer auf die Straßen gelassen werden.

„Ich sehe regelmäßig Manöver, die auf eine Rennstrecke gehören und nicht auf öffentliche Straßen. Besonders ausgeprägt ist das im Gebirge“, sagt Segura am Telefon. Hauptrisikofaktor ist die Geschwindigkeit, sagt der Fahrlehrer. „Auf Mallorca gibt es viele, gerade auch junge Männer, die regelrecht süchtig nach Geschwindigkeit sind.“

Segura gibt vor allem den Zweiradfahrern die Schuld an den Unfällen. „Klar haben wir es auch mal mit unaufmerksamen Autofahrern zu tun oder solchen, die es eilig haben und Motorradfahrer übersehen. Aber aus meiner Erfahrung sind es deutlich häufiger die Biker, die die Unfälle verursachen“, sagt Segura.

Viele seien nun einmal mit hoher Risikobereitschaft unterwegs. „Ich dachte mit 18 Jahren auch, dass ich unsterblich bin“, ergänzt der Fahrlehrer. Zudem hielten sich die jungen Motorradfahrer auf der Straße nicht mehr an die Verkehrsregeln, die sie in der Fahrschule gelernt hätten. So wie beispielsweise, dass es Bikern außerorts nicht gestattet ist, zwischen den Autos oder an der Seite an einem Stau vorbeizufahren.

Bei diesem Unfall auf den Avenidas in Palma starb im April 2025 ein Motorradfahrer, als er gegen einen Baum krachte. | FOTO: DM

Das Unfallopfer

Julia Koller legte keine waghalsige Fahrweise an den Tag – und wurde trotzdem Opfer eines Unfalls in Palma. Die heute 29-Jährige aus Amberg war im August 2023 mit ihrem 125er-Motorroller in Santa Catalina unterwegs. Koller kam an diesem Tag vom Strand, trug dementsprechend eine kurze Hose, ein Top und außer ihrem Helm keine weitere Sicherheitskleidung.

Wie sie der MZ berichtet, befuhr sie die rechte Spur des Carrer d’Espartero nahe der Plaça del Progrés, als ein Auto, das sie gerade links überholte, unmittelbar vor ihr auf die rechte Spur zog, um rechts abzubiegen. Koller, die gerade beschleunigte, erschrak und bremste stark ab. Dadurch verriss sie den Lenker und verlor die Kontrolle über ihr Motorrad. Sie stürzte und schlitterte einige Meter über den Asphalt weiter. „Dabei habe ich mir die gesamte rechte Seite aufgeschürft, das rechte Bein und den rechten Arm. Im Krankenhaus haben die Ärzte Verbrennungen zweiten Grades festgestellt“, sagt Koller.

Trotzdem habe sie Glück im Unglück gehabt. Ärgern musste sie sich allerdings über den Unfallverursacher. Der Mann oder die Frau fuhr einfach weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Sechs Wochen lang war sie nach dem Unfall gehandicapt, und die ersten Monate stieg sie nicht mehr auf ihren Roller. „Ich habe häufiger den Bus genommen oder bin bei anderen mitgefahren“, sagt sie.

Der Unfall war der jungen Frau auf jeden Fall eine Lehre. „Ich fahre seither nie mehr mit kurzen Hosen oder in Schlappen und achte noch viel mehr auf den Verkehr als vorher.“ Auch meide sie seit dem Unfall Autobahnen. Und wenn sie im Auto sitze, achte sie noch mehr auf Zweiradfahrer, vor allem beim Spurwechsel. Es seien aber längst nicht alle Motorradfahrer „in der Opferrolle“. Immer wieder sehe sie Biker, die sich zwischen stehenden Autos hindurchschlängeln oder Mitarbeiter von Lieferdiensten, die halsbrecherisch durch die Stadt rasen. „Wobei: Auch manche Autofahrer verhalten sich hier wie Kamikaze und wechseln Spuren, ohne zu blinken.“

Nicht ungefährlich sei auch der Aspekt, dass man in Spanien mit einem Autoführerschein ein Motorrad bis 125 Kubikzentimeter fahren darf. In Deutschland ist das nur bis 50 Kubikzentimeter erlaubt, für alles darüber benötigt man einen Motorradführerschein.

Das lädierte rechte Bein von Julia Koller nach dem Unfall. / privat

Der Chef des Bikerclubs

Seit Jahrzehnten ist Pep Quetglas auf zwei Rädern im Tramuntana-Gebirge unterwegs – einen Unfall hatte er noch nie. Der 67-Jährige ist Gründungsmitglied und heute Präsident des Bikerclubs „Media Milla“ in Palma und organisiert regelmäßige Ausfahrten. Für ihn ist Mallorca ein Paradies für Motorradfahrer: gutes Wetter, traumhafte Strecken. Als besonders gefährlich empfindet er das Motorradfahren auf der Insel nicht. „Es ist nicht so sehr die Strecke an sich, die Motorradfahrer umbringt, sondern eher, wem oder was man dort begegnet.“

Verbesserungsbedarf auf den Straßen gebe es dennoch: „Leitplanken wirken im Falle eines Unfalls wie eine Guillotine. Deshalb sollte man dringend Schutzverkleidungen installieren.“ Auch die Straßenmarkierungen seien mitunter problematisch: „Es gibt Farben, die extrem rutschig sind. Das ist für Autos schon gefährlich, für Motorräder noch mehr.“ Jeder Verkehrsteilnehmer müsse sich aber vor allem darüber im Klaren sein, dass Motorräder instabiler als Autos seien.

Quetglas behauptet: „An den Unfällen sind meist andere Verkehrsteilnehmer schuld. Dieses Klischee, dass Motorradfahrer Verrückte sind, stimmt einfach nicht.“ Es gebe durchaus eine Minderheit, die illegale Rennen in der Tramuntana austrage, rücksichtslos rase und Risiken eingehe. Doch das sei keinesfalls repräsentativ für die Szene auf Mallorca.

„Motorräder sollten mehr wertgeschätzt werden, sie sind nachhaltiger als andere Fahrzeuge“, sagt Quetglas. Weniger Spritverbrauch, in der Anschaffung und im Unterhalt günstiger als Autos und ein Beitrag zur Lösung des Mobilitätsproblems auf der Insel lauten seine Argumente. Aber natürlich sollten Motorradfahrer auch nicht leichtsinnig werden: Jacken, Handschuhe und Westen – für den Sommer gibt es sogar Kühlwesten – sind Pflicht. Bei der Hitze gibt es also keine Ausrede.

Der Hobby-Motorradfahrer

Jean Dostert sitzt seit 45 Jahren auf dem Motorrad, seit zwei Jahren verbringt er mehrere Monate im Jahr auf Mallorca. Der Luxemburger ist Jurist und arbeitete nebenbei als Ausbilder bei der Polizei, um den Beamten beizubringen, worauf es im Sattel ankommt. „Ich war in ganz Europa unterwegs, habe also einige Vergleichswerte dazu, wie in den verschiedenen Ländern gefahren wird“, sagt Dostert.

Was ihm auffällt: „Im Mittelmeerraum wird generell ziemlich chaotisch gefahren. Das betrifft nicht nur Motorräder, sondern auch Fahrräder und Autos. In Deutschland halten sich die Leute stärker an die Regeln. Wohl auch, weil die Polizei schneller bestraft.“ In Palma, sagt er, seien sehr viele Scooter unterwegs, was es gefährlich mache, denn: „Diese Fahrer halten sich selten an die Verkehrsregeln.“

Richtig gefährlich wird es für Dostert vor allem in der Serra de Tramuntana. „Da sind sehr viele verschiedene Verkehrsteilnehmer unterwegs, und wenn dann nicht die Ziegen über die Straße springen, sorgen die Radfahrer für brenzlige Situationen. Ganze Kolonnen kommen einem in den Kurven entgegen, oft auf der Gegenseite.“ Besonders fällt Jean Dostert auf, dass das Fahrverhalten in den Kurven zu wünschen übrig lässt. „Viele schneiden, statt sauber von außen nach innen zu fahren. So passieren die meisten Unfälle. Und wenn in der Tramuntana ein Bus entgegenkommt, ist es vorbei – das ist dann wie eine Mauer“, sagt der Luxemburger. Seine Regel: vor jeder Kurve hupen. Dostert empfindet die Landstraßen in Richtung Campos, Manacor oder Portocristo als angenehmer für Motorradausflüge. „Da fährt niemand 120.“

Wichtig für ihn ist, als Motorradfahrer immer ein Vorbild auf der Straße zu sein. Bei allen Risiken verliert er aber auch nicht den Blick für das aus seiner Sicht Wesentliche. „Motorradfahren ist für mich Freiheit“, sagt er.

