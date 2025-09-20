Mann stirbt am Strand von Colònia de Sant Pere
Den Rettungskräften gelang es nicht, den 80-Jährigen wiederzubeleben
Ein 80 Jahre alter Mann ist am Samstagnachmittag (20.9.) beim Baden am Strand von Colònia de Sant Pere in der Gemeinde Artà gestorben. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Rettungskräfte eilten zum Unfallort und versuchten noch, das Opfer wiederzubeleben – allerdings erfolglos.
Nach Angaben des Rettungsdienstes 061 ereignete sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr. Der Senior, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte, wurde aus dem Wasser gerettet. Den Rettungskräften des 061 gelang es nicht, den Mann wiederzubeleben. /sw
