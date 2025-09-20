Mann stirbt am Strand von Colònia de Sant Pere

Ein 80 Jahre alter Mann ist am Samstagnachmittag (20.9.) beim Baden am Strand von Colònia de Sant Pere in der Gemeinde Artà gestorben. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Rettungskräfte eilten zum Unfallort und versuchten noch, das Opfer wiederzubeleben – allerdings erfolglos.

Nach Angaben des Rettungsdienstes 061 ereignete sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr. Der Senior, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte, wurde aus dem Wasser gerettet. Den Rettungskräften des 061 gelang es nicht, den Mann wiederzubeleben. /sw