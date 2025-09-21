14 Kilometer mit nur zwei Reifen zurückgelegt: Guardia Civil zieht alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr

Beamte der Guardia Civil haben eine Autofahrerin aufgegriffen, die am Sonntag (14.9.) ohne die beiden linken Räder ihres Autos 14 Kilometer auf der Ma-13 in Richtung Alcúdia gefahren ist, nachdem es zuvor zu einem Reifenplatzer gekommen war.

Gegen die Fahrerin wird nun wegen Verstoßens gegen die Straßenverkehrssicherheit und rücksichtslosen Fahrens ermittelt.

Die Beamten hatten einen Hinweis zu dem kuriosen Fahrverhalten der Frau und dem auf der linken Seite reifenlosen Fahrzeug erhalten. Die Frau sorgte dadurch nicht nur dafür, dass Funken flogen und es auf der Straße teils Verkehrschaos kam, sondern beschädigte mit ihrem Fahrzeug auch die Fahrbahn.

Dank des schnellen Eingreifens und der guten Koordination der Verkehrseinheit der Guardia Civil mit einer Streife der Lokalpolizei von Inca gelang es den Beamten, das Auto zeitnah zu stoppen und die Sicherheit auf der Straße wiederherzustellen. Nur dadurch kam es nicht zu schweren Unfällen.

Mit diesem Auto war die Frau ganze 14 Kilometer unterwegs. / Guardia Civil

Verfahren eingeleitet

Die Fahrerin musste sich daraufhin einem Alkoholtest unterziehen. Das Ergebnis fiel positiv aus: Der Wert lag über der gesetzlich erlaubten Grenze. Daher leitete die Guardia Civil ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein – einerseits wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen die Straßenverkehrssicherheit durch das Fahren unter Alkoholeinfluss, andererseits wegen des Tatbestands der rücksichtslosen Fahrweise.

Der Vorfall löste in der Öffentlichkeit und insbesondere in den sozialen Netzwerken erhebliche Besorgnis aus. Bilder und Videos, die die gefährliche Fahrt dokumentieren, verbreiteten sich schnell im Internet und stießen auf großes Entsetzen. Viele Nutzer zeigten sich fassungslos darüber, dass jemand in einem derart unsicheren Zustand über viele Kilometer hinweg weiterfahren konnte. Andere sorgten sich um die übrigen Verkehrsteilnehmer.