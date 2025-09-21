Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

52-Jähriger stirbt mitten in der Bierstraße an der Playa de Palma

Beamte der Nationalpolizei versuchten noch, den Franzosen zu reanimieren, konnten wenig später jedoch nur noch seinen Tod feststellen

Das Lokal, in dem der Vorfall sich ereignet hat, liegt direkt an der Promenade.

Das Lokal, in dem der Vorfall sich ereignet hat, liegt direkt an der Promenade. / Ingo Wohlfeil

Ingo Wohlfeil

Simone Werner

Ein 52-jähriger Franzose ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.9.) in der "Bierstraße" an der Playa de Palma gestorben. Wie die Nationalpolizei auf MZ-Anfrage bestätigte, ereignete sich der Vorfall in der Gegend um den Carrer de Miquel Pellisa / Carretera de l'Arenal, im Lokal El Chiringuito Beach House, das direkt an der Promenade liegt.

Ob der 52-Jährige alkoholisiert war oder wie genau es zu dem Vorfall gekommen ist, konnte die Nationalpolizei noch nicht sagen. Die eingetroffenen Beamten versuchten noch, den Mann zu reanimieren, konnten gegen 1 Uhr jedoch nur noch seinen Tod feststelle.

"Es war ein ganz normaler Abend, die Leute haben getanzt, gefeiert, gegessen", schildert der bekannte Gastronom Juan Ferrer, der das Lokal betreibt, die Stimmung an dem Abend. Alles sieht danach aus, als sei der Mann an einem Herzinfarkt verstorben. "Wir haben alles probiert. Erst ist die Polizei gekommen, dann mehrere Krankenwagen", so Ferrer weiter. /sw

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents