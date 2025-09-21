52-Jähriger stirbt mitten in der Bierstraße an der Playa de Palma

Ein 52-jähriger Franzose ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.9.) in der "Bierstraße" an der Playa de Palma gestorben. Wie die Nationalpolizei auf MZ-Anfrage bestätigte, ereignete sich der Vorfall in der Gegend um den Carrer de Miquel Pellisa / Carretera de l'Arenal, im Lokal El Chiringuito Beach House, das direkt an der Promenade liegt.

Ob der 52-Jährige alkoholisiert war oder wie genau es zu dem Vorfall gekommen ist, konnte die Nationalpolizei noch nicht sagen. Die eingetroffenen Beamten versuchten noch, den Mann zu reanimieren, konnten gegen 1 Uhr jedoch nur noch seinen Tod feststelle.

"Es war ein ganz normaler Abend, die Leute haben getanzt, gefeiert, gegessen", schildert der bekannte Gastronom Juan Ferrer, der das Lokal betreibt, die Stimmung an dem Abend. Alles sieht danach aus, als sei der Mann an einem Herzinfarkt verstorben. "Wir haben alles probiert. Erst ist die Polizei gekommen, dann mehrere Krankenwagen", so Ferrer weiter. /sw