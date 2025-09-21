„Wir müssen legale und sichere Migrationsmöglichkeiten einrichten“: Juraprofessorin Capellà zur Migrationspolitik

Sie hatte die aktuelle Migrationskrise auf den Balearen schon vor fünf Jahren vorhergesehen: Die Juraprofessorin Margalida Capellà engagiert sich mit Herz und Verstand für Migranten – privat oft als Freiwillige, wo sie frisch angekommenen Menschen hilft, und beruflich als Direktorin des „Observatoriums für Migrationen im Mittelmeer“ an der Balearen-Universität. Dort arbeitet sie gemeinsam mit einer Gruppe von Juraprofessoren an Schulungen, Sensibilisierung und Forschung im Bereich der Menschenrechte.

Werden immer mehr Menschen über Algerien nach Mallorca kommen?

Ich kann keine Zahlen vorhersagen, aber ich bin sicher, dass ja. Auf den Kanaren sind die Zahlen rückläufig, die algerische Route hat sich bereits als mögliche, sogar sicherere Option etabliert – vor allem unter den Migranten subsaharischer Herkunft. Sie sehen, dass sich da eine neue Möglichkeit eröffnet hat. Es stimmt, dass Schlepper und kriminelle Organisationen am Werk sind, aber diese Menschen sind verzweifelt und werden diese Routen weiter nutzen. Politisch wird bisher nur diskutiert, dass Frontex eingreift.

Wie steht es um die diplomatischen Beziehungen zu Algerien und Marokko?

Es gibt diplomatische Kontakte, die meist im Verborgenen bleiben, und politische, die von der jeweiligen Konjunktur abhängen – ob man gerade Verbündeter ist oder nicht. Algerien ist der wichtigste Gaslieferant Spaniens. Zwar kam es wegen des Konflikts um die Westsahara zu einem Bruch der diplomatischen Beziehungen, doch die Kontakte sind nie völlig abgebrochen. Und dann gibt es die Realität an der Grenze. Manche Länder erhalten EU-Finanzierung, um ihre Polizei zu verstärken oder die irreguläre Ausreise zu behindern. Spanien zahlt für die Ausbildung und Ausbau der Polizei in Ländern wie Mauretanien oder Marokko. Damit wird nicht nur die Ausreise behindert, sondern auch die Abschiebung erleichtert. Die Boote oder Menschen werden an den Grenzen abgefangen und zurückgebracht. Die systematische Misshandlung dieser Menschen ist dokumentiert. In einigen Ländern werden die Betroffenen sogar eingesammelt und mitten in der Wüste ausgesetzt. Deshalb beunruhigt uns die Debatte um Frontex und die Verhinderung der Ankunft auf den Balearen: Das würde Misshandlung, Folter oder Tod dieser Menschen bedeuten. Das hängt mit der europäischen Einwanderungs- und Visapolitik zusammen.

Welche Unterschiede gibt es bei den Visa?

Die meisten lateinamerikanischen Staatsbürger können mit einem Touristenvisum nach Spanien einreisen. Nach drei Monaten läuft es ab, sie bleiben dann illegal in Spanien– ein verbreitetes Phänomen. Alle afrikanischen Länder hingegen benötigen spezielle Visa. Ihre Bürger können nicht als Touristen einreisen und müssen Arbeitsgründe nachweisen. So wird die Visavergabe faktisch blockiert. Wir müssen legale und sichere Migrationsmöglichkeiten einrichten, sonst treiben wir Tausende ins Meer. Viele überleben die Überfahrt, aber nicht alle. Bisher haben wir weggeschaut – auf Lampedusa, El Hierro, den Kanaren … Doch das Problem ist längst bei uns angelangt.

Die Regierung hat jetzt für die Balearen den Migrationsnotstand ausgerufen.

Diese Erklärung ermöglicht es, Verfahren deutlich zu beschleunigen, die sonst Monate gedauert hätten. So kann etwa die staatliche Firma Tragsa kurzfristig den Catering-Service für die Menschen übernehmen, die im Hafen ausharren müssen, oder zusätzliches Personal einstellen. Auch der Vertrag mit dem Roten Kreuz kann erweitert werden. Außerdem macht das den Weg frei, die Installation neuer Wohnmodule auf Ibiza und auch hier auf Mallorca voranzutreiben. Ein wichtiger Schritt, denn es mangelt an Infrastruktur: Momentan gibt es etwa in dem Aufnahmezentrum auf Mallorca gerade einmal zwei Duschen. Die Menschen können sich dort praktisch nicht waschen. Viele haben Wunden, teils sogar Krätze. Das ist längst nicht mehr nur eine organisatorische Frage, sondern ein ernstes Problem der öffentlichen Gesundheit.

Gleichzeitig weigert sich Madrid weiterhin, die Algerien-Route offiziell anzuerkennen.

Sobald Spanien die Route offiziell anerkennt, werden keine Rettungs-, sondern Grenzressourcen aktiviert. Das heißt: Polizeimaßnahmen, sogar Haftzentren. Das ergibt für die Balearen keinen Sinn, denn sie sind ein Transitpunkt. Es könnte dazu kommen, dass hier ein Selektionszentrum entsteht, in dem weder spanisches noch europäisches Recht angewandt wird. Von dort könnten Menschen abgeschoben werden, die keinen Asylantrag stellen – ohne dass klar wäre, wohin. Die Briten versuchen das mit Ruanda, die Italiener mit Albanien. Das könnte auch hier passieren, und wir halten es nicht für eine Lösung.

Wie hat sich das Profil der Migranten, die auf den Balearen ankommen, verändert?

Bis 2023 war die Mehrheit Männer aus dem Maghreb – Marokkaner, vor allem aber Algerier. Inzwischen variiert das Profil von Woche zu Woche: Es sind mehr Menschen aus Subsahara-Afrika, mehr Frauen – bis Juli: 500 – und auch mehr Minderjährige. Wir sehen Fälle von 13- oder 14-jährigen Kindern, die allein ankommen. Wichtig ist, dass Subsahara-Migranten potenzielle Asylbewerber sind und damit das Aufnahmesystem aktiviert werden muss. Doch dieses ist längst überlastet und nicht auf 5.000 Menschen in nur acht Monaten ausgelegt. Noch vor wenigen Wochen gab es auf den Balearen nur 44 Erstaufnahmeplätze, alle auf Mallorca. Die Frauen, die auf Ibiza oder Formentera ankommen, werden nach Mallorca oder, wenn dort kein Platz ist, auf das spanische Festland gebracht. Ob es Strategie ist, keine Plätze zu schaffen, um das Problem zu verlagern, oder schlicht fehlende Kapazitäten – das bleibt unklar. Immerhin wurden inzwischen 20 zusätzliche Plätze geschaffen.

Zuletzt gelangen auch mehr Asiaten auf die Balearen. Wie sieht ihre Route aus?

Sie kommen vor allem aus Bangladesch und Pakistan und berichten, dass sie zunächst in die Türkei fliegen und von dort ihre Reise fortsetzen. Diejenigen, die den Weg zu Fuß antreten, meiden oft bestimmte Länder wie Libyen wegen der gefährlichen Lage dort und wählen stattdessen andere Staaten als Transit. Andere fliegen von der Türkei weiter nach Marokko. Viele nehmen diesen langen Weg auf sich, weil die algerische Route als weniger streng kontrolliert gilt und geografisch näher an der europäischen Küste ist.

Was halten Sie davon, dass die Balearen juristisch gegen die Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger anderer Regionen vorgehen?

Der Startschuss dieser Verteilung fiel mit dem Anstieg der Ankünfte auf den Balearen zusammen. Ich verstehe, dass dies zu der Aussage führte, in den Aufnahmezentren gebe es keinen Platz mehr. Doch seit einem Jahr war klar, dass Minderjährige verteilt werden müssen – ein Urteil des Obersten Gerichtshofs verpflichtet die spanische Regierung sogar dazu. Die Ausrufung des Migrationsnotstands ändert nichts an der Aufnahme Minderjähriger. Dafür wäre eine contingencia migratoria extraordinaria (Anm. d. Red.: außerordentlicher Migrationsnotstand) nötig, wie sie etwa auf den Kanaren gilt. Meiner Ansicht nach mangelt es auf Mallorca an Planung im Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen: Wenn keine Plätze vorhanden sind, müssen sie geschaffen werden – das Budget ist da. Diese Verteilung existiert und muss eingehalten werden. Die Situation auf den Balearen ist nicht so dramatisch wie auf den Kanaren, doch auch hier wird man auf die Solidarität anderer Regionen angewiesen sein. Tatsächlich gibt es diese bereits: Die Erwachsenen werden auf das Festland verlegt.

Wie gehen wir als Gesellschaft mit dem Thema um, setzen sich gefährliche Diskurse durch?

Das politische Narrativ ist das eine, die Rhetorik in den sozialen Netzwerken das andere – und die ist sehr gefährlich, weil sie verallgemeinert und ein sehr diverses Kollektiv kriminalisiert. Wir müssen dringend andere Stimmen hörbar machen, die es in der Gesellschaft gibt. In den vergangenen sechs Monaten hat sich in Palma eine Gruppe von Freiwilligen im Hafen engagiert, weil weder Regierung noch Rotes Kreuz Hilfe leisteten. Wenn Menschen mit Hunger, Kälte und Durst in Booten ankommen, helfen viele sofort. Es muss sichtbar werden, dass es viel mehr solidarische Menschen gibt als hasserfüllte – auch wenn leider die Hassreden lauter wirken. Die Solidarischen handeln, sie posten keine Reden auf X. Die Zivilgesellschaft könnte sich zusammentun und klarstellen, dass es auch eine andere Sicht auf die irreguläre Migration gibt.

Können wir in Europa die kriminellen Netzwerke überhaupt bekämpfen?

Man versucht, die Schlepper zu verfolgen – aber das funktioniert nicht besonders gut. Im Fall der Algerier mag dieser Weg mehr Erfolg haben; bei den Subsahara-Afrikanern jedoch nicht, denn die reisen ohne Schlepper. Sie kommen nur mit einem Handy und GPS, mit den schlechtesten Booten und unter den schlimmsten Bedingungen. Wenn man sie ankommen sieht, zerreißt es einem das Herz.

