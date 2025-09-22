Nächste Warnstufe: Schon wieder Regen für Mallorca angekündigt

Das hat in der Nacht auf Montag auf Mallorca ordentlich gekracht. Ein Gewitter leitete den Wetterumschwung ein, mit dem der Herbst begann. Erstaunlicherweise sind die vom spanischen Wetterdienst Aemet gemessenen Regenmengen recht gering. In Palma sollen nur zwei Liter gefallen sein. Besonders in der Inselmitte war es deutlich mehr. Am Dienstag (22.9.) soll der nächste Niederschlag auf die Insel fallen. Aemet gab die nächste Warnstufe aus.

Von 8 bis 24 Uhr gilt am Dienstag im Norden, Westen und Osten Mallorcas die Warnstufe Gelb, die niedrigstmögliche. Binnen einer Stunde können 30 Liter Niederschlag herabprasseln, im Zeitraum von vier bis acht Stunden bis zu 60 Liter. Zudem soll es erneut zu Gewittern kommen. Auch Hagel ist möglich.

Das zeigt der Regenradar an

Es bietet sich immer an, die Informationen des Wetterdienstes mit dem Regenradar zu vergleichen. Der zeigt fette Gewitterwolken im Süden der Insel an. Es wird auf Mallorca regnen, jedoch wohl nur im normalen Rahmen. Die "Operation Wolke" ist weiter denkbar. So heißt das hohe Verkehrsaufkommen in den Städten, wenn die Strandurlauber sich in die Mietwagen setzen und auf Erkundungsfahrt gehen.

Ein paar Sonnenstrahlen wird es zwischendrin aber auch geben. Die Temperaturen sinken weiter. Die Höchstwerte liegen am Dienstag bei 22 bis 24 Grad. Die Nacht wird bei bis zu 11 Grad fast schon frisch.

So wird das Wetter in der restlichen Woche

Im Wochenverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab. Heftige Schauer wird es wohl nicht mehr geben, dafür kann es ab und an leicht regnen. Die Tagestemperaturen steigen auf Höchstwerte von 28 Grad, auch nachts wird es wärmer. Es ist denkbar, dass in den kommenden Wochen noch ein goldener Herbst mit Badewetter folgt. Erst ab November ist die Strandsaison für die meisten Leute auf Mallorca dann wirklich vorbei.