Niederschläge auf Mallorca: Hier hat es in der Nacht auf Montag am meisten geregnet

Der versprochene Regen ist in der Nacht auf Montag (22.9.) eingetroffen. In weiten Teilen der Insel kam es nach Mitternacht zu Niederschlägen, Gewitter und starken Böen. Wie der spanische Wetterdienst Aemet bekanntgab, schüttete es am meisten in der Gemeinde Santa Maria del Camí. Hier fielen 26 Liter pro Quadratmeter. Es folgten die Gemeinden Campos (17 Liter pro Quadratmeter) und Binissalem (15 Liter pro Quadratmeter). An der Balearen-Uni fielen 14 Liter pro Quadratmeter.

Die stärksten Böen wurden am Flugplatz Son Bonet in der Gemeinde Marratxí gemessen (65 Km/h). Die Messtation am Dic de l'Oest, am Hafen von Palma, verzeichnete bis zu 56 Km/h. In Calvià pfiff der Wind mit bis zu 53 Km/h um die Häuser.

So geht es am Montag weiter

Die Lage am Montagmorgen ist nach Angaben von Aemet in weiten Teilen der Insel ruhig. Besonders in der östlichen Hälfte der Insel kann es im Laufe des Tages aber immer wieder zu vereinzelten Schauern kommen. Die Höchstwerte erreichen im Laufe des Tages zwischen 24 und 27 Grad und sind damit deutlich niedriger als noch in den vergangenen Tagen.