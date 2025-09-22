Schwester von Rafael Nadal gestalkt: Gericht verurteilt Deutschen auf Mallorca

Das Untersuchungsgericht von Manacor hat einen Deutschen auf Mallorca zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. Der Mann hatte die Schwester des Tennisspielers Rafael Nadal gestalkt. Der 37-Jährige muss nicht ins Gefängnis. Die Strafe wird auf Bewährung ausgesetzt. Zwei Jahre lang darf der Mann sich nicht Maribel Nadal nähern oder mit ihr kommunizieren.

Wie die Zeitung "Ultima Hora" berichtet, hatte sich der Deutsche mit Wohnsitz auf Mallorca als Gast der Rafa Nadal Academy ausgegeben, wo die Schwester des Ex-Profis als stellvertretende Leiterin arbeitet. Er tauchte im vergangenen August täglich auf und passte Maribel Nadal ab. Der 37-Jährige schaffte es sogar, die private Handynummer der Frau zu ergattern.

Als seine Liebe nicht erwidert wurde, beleidigte der Deutsche die Frau

Mit dieser nahm das Stalking noch intensivere Züge an. Der Deutsche schickte ihr jeden Tag Nachrichten und kündigte seine Besuche an. Nicht nur in der Tennisakademie, sondern auch im Privathaus der 36-Jährigen. Als Maribel Nadal ihn zurückwies, wurde der Mann ausfällig. Er bedrohte die Frau mit seinen Nachrichten und Anrufen. Die Akademieleiterin konnte nur noch in Begleitung ihr Haus verlassen und war entsprechend eingeschüchtert.

Maribel Nadal erstattete Anzeige bei der Nationalpolizei in Manacor, die den Deutschen wenig später festnahm. Er gestand das Stalking vor Gericht. In der Vergangenheit soll der 37-Jährige bereits andere Frauen belästigt haben.

Mit Rafas Frau befreundet

Maribel Nadal ist wie praktisch die ganze Familie ins Geschäft des Tennisspielers eingespannt. Sie hält sich meistens im Hintergrund. Die 36-Jährige ging mit Nadals heutiger Ehefrau und Mutter der zwei Kinder Xisca in die Schule und war mit ihr befreundet. Sie stellte ihre Freundin ihrem Bruder vor. Wie auch Rafa so spielte Maribel Nadal lange Tennis und auch gerne Golf. Neben ihrer Arbeit in der Akademie hat sie ein eigenes Modelabel namens Crabs Company.