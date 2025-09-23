Zwei Unfälle in 48 Stunden: Klippen-Stürze auf Mallorca

Die Feuerwehr auf Mallorca hat in den vergangenen Tagen gleich zwei Menschen gerettet, die von Klippen gestürzt waren. Am Sonntag (21.9.) fiel ein Mann in Cala Pi in der Gemeinde Llucmajor, und am Montagmorgen (22.9.) kam es zu einem weiteren Unfall in Bendinat in der Gemeinde Calvià.

Ein 45-jähriger Mann fiel in Llucmajor an der Küste aus etwa zwei Metern Höhe auf Felsen und verlor das Bewusstsein. Das Opfer befand sich an einer sehr schwer zugänglichen Stelle, weshalb es vom Hubschrauber der Feuerwehr gerettet werden musste. Im Anschluss brachte ihn der Helikopter auf eine Freifläche, wo bereits ein Krankenwagen wartete.

Weiter auf der Intensivstation

Nachdem der Verletzte stabilisiert worden war, wurde er eilig ins Krankenhaus Son Espases gebracht, wo der für schwere Unfälle vorgesehene Polytrauma-Code aktiviert wurde. Der Mann wurde in kritischem Zustand aufgenommen und lag am Dienstag (23.9.) weiterhin auf der Intensivstation.

Vorfall in Bendinat

Bei dem Opfer in der Gemeinde Calvià handelt es sich um einen Maurer, der gegen 12 Uhr mittags aus etwa fünf Metern Höhe abstürzte, während er am Bau eines Chalets arbeitete. Das Opfer befand sich an einer sehr schwer zugänglichen Stelle. Ein Gast eines nahe gelegenen Hotels kam ihm zu Hilfe, konnte jedoch nicht mehr hinaufklettern, woraufhin die Feuerwehr schließlich beide retten musste. An dem Einsatz beteiligten sich auch Streifen der Guardia Civil, der Ortspolizei von Calvià sowie ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Samu 061. Einheiten der Bombers de Mallorca bargen den Verletzten und brachten ihn zu einem Rettungswagen, der ihn in ein Krankenhaus transportierte. /slr