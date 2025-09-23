Streik an Grundschule beendet: Die Kinder in Son Sardina starten mit 13 Tagen Verspätung ins Schuljahr

Knapp zwei Wochen waren die Kinder der Grundschule von Son Sardina im Norden Palmas nicht in die Schule gegangen. Am Dienstag (23.9.) kann der Schulbetrieb nach den langen Sommerferien endlich beginnen. Die Eltern, die sich kollektiv geweigert hatten, ihre Kinder in die Schule zu schicken, erklärten ihren Streik am Montag für beendet.

Im Mittelpunkt bei dieser ungewöhnlichen Maßnahme stand der Lehrer Miquel Roldán. Dieser war 2024 verurteilt worden, weil er ab 2021 einen seiner ehemaligen Schüler gestalkt hatte. Er bombardierte den Minderjährigen mit Textnachrichten und tauchte sogar vor seiner Haustür auf. In diesem Schuljahr war Roldán eine Lehrerstelle in Son Sardina zugewiesen worden. Doch die Eltern sahen seine Anwesenheit als Gefahr für die Kinder an. Und weigerten sich, den Nachwuchs in den Unterricht zu schicken.

Es folgten wochenlange Diskussionen. Gerade das balearische Bildungsministerium war in der Bredouille. Denn ein Lehrer kann nicht ohne weiteres von seinem Posten abgezogen werden, nur weil die Eltern protestieren. Und bei seiner Verurteilung war auch kein Berufsverbot ausgesprochen worden, da Roldán sich keines Sexualdelikts schuldig gemacht hatte.

Darum gehen die Kinder wieder in die Schule

Dass die Kinder nun in die Schule gehen, liegt daran, dass Roldán seit Montag (22.9.) krankgeschrieben ist. Was die Gründe für die Krankschreibung sind und wann mit einer Rückkehr zu rechnen ist, ist nicht bekannt. Die Elternvertreter betonten deshalb, dass sie ihre Kinder nur vorläufig zurück an die Schule lassen würden. Sollte Roldán eines Tages wieder Unterricht geben, behalten sich die Eltern vor, wieder zu streiken. Offiziell ist der Lehrer immer noch an der Schule angestellt.

Die Eltern betonten am Montag, dass ihre drastische Maßnahme nur teilweise mit dem Urteil gegen Roldán zu tun gehabt hatte. Tatsächlich sei ihnen zugetragen worden, dass der Lehrer seit Jahren ein zweifelhaftes Verhalten an den Tag legte. So habe er sich auch mit anderen Schülern aufdringlich verhalten und versucht, sie privat zu kontaktieren.

Die Elternvertreter erklärten am Montag auch, dass Roldán sie per E-Mail kontaktiert habe, um seine Sicht der Dinge zu schildern. Den Vorstoß habe man aber zurückgewiesen und ihm mitgeteilt, man werde lediglich mit seinem Anwalt reden.

Medizinische Untersuchung abgeblasen

Wie es in der Sache weitergeht, ist unklar. Am Montag war entschieden worden, dass Roldán sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen muss, um festzustellen, inwieweit er eine Gefahr für die Kinder darstellt. Diese Maßnahme war bei einem außerordentlich einberufenen Runden Tisch zwischen Bildungsministerium und Gewerkschaften entschieden worden. Durch die Krankschreibung ist diese Untersuchung nicht möglich.

Dass sich Roldán krankschreiben lässt, ist nicht neu. Bereits im Schuljahr 2024/25 verpasste er acht Monate lang wegen einer Krankheit den Unterricht, als er in einer Schule in Pla de na Tesa (Marratxí) angestellt war. Auch damals hatte es Proteste vonseiten der Eltern gegeben, allerdings keinen Streik wie in Son Sardina.

Seit Jahren ein Thema auf Mallorca

Miquel Roldán, der unter anderem auch als Musiker bekannt ist, beschäftigt seit Jahren die mallorquinische Öffentlichkeit. Ende Dezember 2022 sorgte er etwa für Aufsehen, als er plötzlich verschwand und einen Abschiedsbrief hinterließ. Tage später meldete er sich zu Wort und erklärte, es habe sich um einen Scherz gehandelt, der aus dem Ruder gelaufen sei.