Unwetter auf Mallorca: Palme kracht auf geparktes Auto

Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe wegen Starkregens und Gewitters auf Mallorca leicht ausgeweitet. Sie gilt derzeit bis Mittwoch (24.9.) um 4 Uhr im Norden, Westen und Osten der Insel. Bislang halten sich die Regenmengen in Grenzen, dafür ist es aber zu einem ersten Zwischenfall gekommen.

In Alcúdia krachte eine Palme auf ein geparktes Auto. Der Wetterkanal "Meteo de les Illes" teilte in den sozialen Netzwerken ein entsprechendes Foto, das einen Ortspolizisten und das beschädigte Auto zeigt. Personen saßen zum Unglückszeitpunkt wohl nicht im Wagen. Wegen Unfällen wie diesen werden auf Mallorca bei Unwetterwarnungen oft die Promenaden gesperrt.

Kühles Wetter treibt die Urlauber in die Stadt

Der Wetterumschwung, der mit dem Herbstbeginn am Montag einsetzte, sorgte auch für niedrigere Temperaturen. In den Bergen der Tramuntana lagen die Tiefstwerte in der Nacht auf Dienstag bei 10 Grad. In Palma waren es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet 20 Grad, wobei es gefühlt deutlich kälter war.

Wie zu erwarten war, sorgte das kühle Herbstwetter für die "Operation Wolke". Die Strandurlauber zogen nach Palma, um bei dem Wetter lieber einzukaufen oder die Stadt zu besichtigen. Entsprechend voll waren die Straßen und entsprechend lang dauerte die Suche nach einem Parkplatz. Vor den Parkhäusern bildeten sich lange Schlangen.

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen wieder

Am Mittwoch soll schon wieder durchgehend die Sonne scheinen. Die Temperaturen bleiben vorerst niedrig bei Höchstwerten von 23 bis 24 Grad. Im Wochenverlauf geht es hoch bis auf 27 Grad. An die kühlen Nächte müssen wir uns vorerst gewöhnen. Sonne und Wolken wechseln sich in den kommenden Tagen ab. Hin und wieder kann es regnen. Heftige Schauer oder Gewitter sagt der Wetterdienst derzeit aber nicht vorher.