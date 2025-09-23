Zehn Autos auf Supermarkt-Parkplatz in Cala Millor abgefackelt: Guardia Civil nimmt vier Feuerteufel fest
Der Schaden beträgt rund 150.000 Euro
Die Guardia Civil hat auf Mallorca vier Personen festgenommen, die in Cala Millor einen Brand auf einem Supermarktparkplatz verursacht haben sollen. Durch das Feuer, das in den Morgenstunden des 3. August gelegt wurde, wurden zehn Fahrzeuge zerstört. Die Festnahme erfolgte am Montag (22.9.) nach wochenlangen Ermittlungen.
Schaden in Höhe von 150.000 Euro
Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer im Alter von 33, 31 und 28 Jahren, sowie um eine 21-jährige Frau. Der durch den Brand entstandene Schaden beträgt nach Angaben der Guardia Civil rund 150.000 Euro. Zu den Gründen für die Tat ist nichts bekannt.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailURL kopieren
- 52-Jähriger stirbt mitten in der Bierstraße an der Playa de Palma
- Nächste Warnstufe: Schon wieder Regen für Mallorca angekündigt
- Drastischer Wetterumschwung: War's das jetzt mit dem Sommer auf Mallorca?
- 14 Kilometer mit nur zwei Reifen zurückgelegt: Guardia Civil zieht alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr
- Niederschläge auf Mallorca: Hier hat es in der Nacht auf Montag am meisten geregnet
- Cyberangriff auf Flughäfen in Europa: Das müssen Mallorca-Reisende jetzt wissen
- Schwester von Rafael Nadal gestalkt: Gericht verurteilt Deutschen auf Mallorca
- Das ist der Mann, der die spektakuläre Finca de sa Talaia in Valldemossa gekauft hat