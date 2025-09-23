Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Zehn Autos auf Supermarkt-Parkplatz in Cala Millor abgefackelt: Guardia Civil nimmt vier Feuerteufel fest

Der Schaden beträgt rund 150.000 Euro

Die Autos wurden vor dem Aldi in Cala Millor abgefackelt.

Die Autos wurden vor dem Aldi in Cala Millor abgefackelt. / Feuerwehr Mallorca

Patrick Schirmer Sastre

Die Guardia Civil hat auf Mallorca vier Personen festgenommen, die in Cala Millor einen Brand auf einem Supermarktparkplatz verursacht haben sollen. Durch das Feuer, das in den Morgenstunden des 3. August gelegt wurde, wurden zehn Fahrzeuge zerstört. Die Festnahme erfolgte am Montag (22.9.) nach wochenlangen Ermittlungen.

Schaden in Höhe von 150.000 Euro

Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer im Alter von 33, 31 und 28 Jahren, sowie um eine 21-jährige Frau. Der durch den Brand entstandene Schaden beträgt nach Angaben der Guardia Civil rund 150.000 Euro. Zu den Gründen für die Tat ist nichts bekannt.

