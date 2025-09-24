25 Jahre Haft gefordert: Obdachloser bricht in Wohnung ein und schlitzt Frau das Gesicht auf

Ein Obdachloser auf Mallorca ist in die Wohnung seiner Sozialarbeiterin eingebrochen, um ihr das Gesicht aufzuschlitzen. Die Anwältin der Frau fordert 25,5 Jahre Haft für den Mann wegen versuchten Mords.

Der Fall geht bereits auf das vergangene Jahr zurück. Die Frau, zu der weder Alter noch Nationalität bekannt ist, arbeitete bei einer gemeinnützigen Organisation, die sich um Obdachlose kümmert. Die NGO teilte ihr einen 68-jährigen Spanier zu. Ab September stalkte der Obdachlose die Frau. Er schrieb ihr anzügliche Nachrichten und machte ihr bei den persönlichen Treffen sexuelle Avancen.

"Wenn du mich ignorierst, machst du es nur schlimmer"

Obwohl sie ablehnte, hörte der Mann nicht auf. "Ich weiß, wo du wohnst. Wenn du mich ignorierst, machst du es nur schlimmer", soll er ihr gesagt haben.

Die Bedrohungen gingen so weit, dass die NGO dem Obdachlosen einen anderen Sozialarbeiter zuwies. Der Mann war überzeugt davon, dass die Frau in ihn verliebt war. Er trieb sich in der Nähe ihrer Wohnung herum, um immer wieder Aufeinandertreffen zu erzwingen.

Warum nahm die Polizei den Mann nicht fest?

Ak 18. November erstellte die Sozialarbeiterin Anzeige bei der Nationalpolizei, die den Mann auf die Wache bestellte. Er erschien aber nicht, weswegen ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde. Diesem gingen die Beamten offensichtlich nicht nach. Denn der Obdachlose lauerte dem Opfer weiter vor der Wohnung auf und belästigte die Frau in den sozialen Netzwerken.

Knapp einen Monat später, am 14. Dezember, gipfelte das Stalking im Einbruch. Gegen 22 Uhr kletterte der Einbrecher von der Gemeinschaftsdachterrasse des Wohnhauses auf den Balkon der Sozialarbeiterin. Er stürzte sich auf die Frau und sagte: "Wenn du schreist, bringe ich dich um."

Passant rettete die Frau

Er schleifte sie ins Schlafzimmer, wo er ihr Gesicht mit einem Spatel bearbeitete. Immer wieder verursachte er Schnitte. Er meinte, er habe extra ein Messer dabei, um sie zu töten. Die Frau schaffte es, vor ihm auf die Straße wegzurennen, wo ein Passant ihr half. Der Angreifer ergriff die Flucht.

Die Wunden der Frau mussten genäht werden, Narben zieren heute ihr Gesicht. Vier Tage später nahm die Polizei den 68-Jährigen schließlich fest, der seitdem in Untersuchungshaft steckt. Neben den 25,5 Jahren Haft fordert die Anklage eine Entschädigung in Höhe von 50.000 Euro.

Abonnieren, um zu lesen