Autofahrer rast am Flughafen Mallorca bis knapp vor die Landebahn - und verschwindet im Anschluss zu Fuß

Dass es vor zweieinhalb Wochen keinen großen Alarm am Flughafen Mallorca gegeben hat, wirkt doch sehr erstaunlich. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Mittwoch (24.9.) berichtet, raste ein Auto am 7. September durch den Maschendrahtzaun auf das Flugfeld. Im Anschluss verließ der Fahrer seelenruhig zu Fuß den geschützten Bereich und ließ den Wagen zurück. Mittlerweile machte die Ortspolizei den Mann ausfindig.

Zu dem Vorfall kam es gegen 5.30 Uhr an jenem Sonntagmorgen auf der Ausfallstraße am Flughafen entlang. Der Autofahrer war mit zwei weiteren Personen in einem Kleinwagen unterwegs. Er nahm wohl eine Kurve mit zu hoher Geschwindigkeit und fuhr geradeaus gegen den Maschendrahtzaun. Auf dem Flugfeld hielt der Mann jedoch nicht an. Er kreuzte einen Weg, der am Zaun entlang verläuft, und fuhr über den Acker weitere 50 Meter bis knapp vor der Start- und Landebahn.

Die Sicherheitskräfte des Flughafens alarmierte die Ortspolizei. Als die Beamten eintrafen, war der Wagen verlassen und von den Insassen keine Spur. Die Polizei füllte ein Unfallprotokoll aus und ließ das Auto abschleppen.

Alkoholprobe war nicht möglich

Die Beamten machten den Fahrer ausfindig und bestellten ihn auf die Wache ein. Der 43-jährige Brasilianer bestritt auch nicht, den Wagen gefahren zu haben. Er sei mit angemessener Geschwindigkeit auf der Straße unterwegs gewesen und habe schlicht nicht mit so einer scharfen Kurve gerechnet. Als er und seine Begleiter feststellten, sich auf dem Flugfeld zu befinden, seien sie zu Fuß durch das Loch verschwunden, was sie vorher mit dem Auto verursacht hatten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann zu schnell unterwegs und wohl auch abgelenkt war. Eine Alkoholprobe konnten die Polizisten nicht machen, da sie den Fahrer erst Tage später fanden. Dem 43-Jährigen wird nun ein schweres Verkehrsdelikt vorgeworfen. Zudem fordert der Flughafenbetreiber Aena, dass der Autofahrer für den angerichteten Schaden aufkommt.