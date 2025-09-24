Illegale Behausungen in Manacor entdeckt: Eigentümer droht Millionenstrafe

In Manacor im Osten von Mallorca haben Beamte der Policía Nacional sowie Inspektuere des balearischen Wohnungsministeriums elf menschenunwürdige Behausungen aufgespürt, die an sozial verwundbare Personen vermietet wurden. Die Unterkünfte befanden sich in einem stark vernachlässigten und gesundheitsgefährdenden Zustand.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass alle elf Bruchbuden zu einem einzigen Grundstück gehörten. Die Bewohner mussten sich zwei Gemeinschaftsbäder und zwei Küchen teilen. Die hygienischen Zustände waren höchst bedenklich: Es lagen große Mengen Müll und Unrat herum. Zudem wiesen die Gebäude massive bauliche Mängel auf. Unter anderem waren mehrere Dächer beschädigt, die Bausubstanz miserabel.

Auch die Stromversorgung entsprach nicht den Sicherheitsstandards. Die provisorisch verlegte und unzureichende elektrische Versorgung stellt ein erhebliches Risiko für die Bewohner dar.

Die Bewohner der Behausungen

Bei den betroffenen Mietern handelt es sich überwiegend um sozial schwache Personen oder solchen, die keine Aufenthalsgenehmigung auf Mallorca haben und somit auf dem Wohnungsmarkt besonders verwundbar sind. Der Eigentümer des Grundstücks nutzte die Notlage der Menschen aus.

Die Landesregierung hat ein Bußgeldverfahren gegen den Vermieter eingeleitet. Nach dem Wohnraumgesetz der Balearen stellt die Errichtung und Vermietung solcher menschenunwürdiger Behausungen eine sehr schwere Ordnungswidrigkeit dar. Diese kann mit einer Geldstrafe zwischen 30.001 und 90.000 Euro pro Fall geahndet werden. Da es sich um elf einzelne Einheiten handelt, könnte der Eigentümer mit einer Gesamtstrafe von bis zu 990.000 Euro belegt werden.

Beispiele auch in Palma und Port d'Alcúdia

Der Vorfall in Manacor reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Fälle auf Mallorca. Ein Ortspolizist aus Palma hatte in einem Kellergeschoss in der Avinguda Joan Miró in Palma mehrere Behausungen ebenfalls an sozial schwache Menschen vermietet und dafür hohe Mieten verlangt. Dem Polizisten wurde eine Millionenstrafe aufgebrummt.

Im Februar wurde in Port d'Alcúdia mit der Räumung eines ehemaligen Hotelgebäudes begonnen, das von mehreren Dutzend Personen – überwiegend Arbeitsmigranten und sozial benachteiligten Gruppen – als Notunterkunft genutzt wurde. Die Anlage war seit längerer Zeit besetzt, zuletzt nahmen die Zahl der Bewohner sowie die sozialen Probleme deutlich zu.