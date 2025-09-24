Mallorca reagiert auf Migrationskrise: Neues Aufnahmezentrum in Palma wird bald eröffnen

Das neue temporäre Aufnahmezentrum für Migranten im Hafen von Palma soll voraussichtlich nächste Woche installiert werden. Für den Aufbau sind rund zwei Wochen eingeplant, sodass die Einrichtung in etwa 20 Tagen einsatzbereit wäre, wie die Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen mitteilte. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der vom spanischen Ministerrat am vergangenen Dienstag (16.9.) beschlossenen Erklärung des Migrationsnotstands auf den Balearen. Sie gilt bis zum 31. Dezember dieses Jahres und sieht Investitionen von insgesamt 6,75 Millionen Euro zur Stärkung der humanitären Hilfe vor.

Fast 600 Quadratmeter Fläche

Das Zentrum in Palma ergänzt die bereits nahezu fertiggestellten Einrichtungen in den Häfen von Formentera und Ibiza, deren Eröffnung unmittelbar bevorsteht. Das Projekt in Palma hatte sich wegen Problemen mit der Abwasserentsorgung leicht verzögert. Die neue Anlage wird eine Fläche von rund 594 Quadratmetern umfassen und zeitweise etwa 150 Personen aufnehmen können. Sie dient der vorübergehenden Unterbringung von Migranten auf der Durchreise und ist mit Hygiene- und Klimaanlagen ausgestattet. Zudem sind – falls nötig – eigene Bereiche für Frauen und Kinder vorgesehen.

Ein zentraler Bestandteil der Maßnahme ist die Kooperation mit NGOs. So wird auch das Abkommen mit dem Roten Kreuz ausgeweitet, um dessen Kapazitäten zu erhöhen. Viele Migranten, die auf den Balearen ankommen, setzen ihre Reise fort oder werden in das humanitäre Netzwerk des Roten Kreuzes integriert und auf das Festland gebracht.

Dringend benötigte Kapazitäten

Sowohl die Balearen- als auch die Zentralregierung waren zuletzt wegen mangelnder Versorgung der Migranten in die Kritik geraten. Die Organisation "Balears Acollim" bemängelte etwa, dass Menschen tagelang im Fährhafen ausharren mussten und lediglich von Freiwilligen mit Essen und Wasser versorgt wurden. Seit Ende Juli konnten Migranten dort übernachten – die erste und lange Zeit einzige Maßnahme, die zu ihrem Schutz und ihrer Versorgung ergriffen wurde.

Inzwischen räumt die Zentralregierung ein, dass die bisherigen Hilfsangebote angesichts der hohen Ankunftszahlen nicht ausreichten. Die Erklärung des Notstands habe vor allem dazu gedient, die Verwaltungsverfahren für die Einrichtung neuer Zentren zu beschleunigen.

Parallel dazu veröffentlichten verschiedene soziale Einrichtungen und Berufsverbände auf den Balearen eine gemeinsame Erklärung, in der sie ihre Besorgnis über die institutionelle Reaktion äußern. Sie beklagen die „Verschwundenen und Verstorbenen, die unsere Küste nicht erreicht haben“, und fordern eine „koordinierte, humanitäre, wirksame und würdevolle“ Antwort. Zudem verlangen sie eine „dringende Ausweitung von Ressourcen, Räumen und Personal“ für die Aufnahme, Betreuung und Integration von Migranten.

Den Schleusern auf der Spur und Streit um politische Treffen

Nach Angaben der Regierungsdelegation auf den Balearen wurden in diesem Jahr bereits 69 Schleuser von Booten festgenommen – ein „wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Mafias“, auch wenn das Hauptziel weiterhin die Rettung von Menschenleben auf See bleibe.

Zudem wies die Behörde den Vorwurf zurück, Delegationsleiter Alfonso Rodríguez Badal habe sich geweigert, sich mit der balearischen Ministerpräsidentin Marga Prohens zu treffen. Man habe lediglich eine „Verwirrung“ über eine geplante gemeinsame Sitzung ausgeräumt, an der auch die vier Inselratspräsidenten und der Bürgermeister von Palma teilnehmen sollten. Solche Runden mit vier Verwaltungsebenen seien nicht effizient, um spezifische Themen zu behandeln. Stattdessen habe man wiederholt Einzelgespräche mit Prohens sowie den Präsidenten der Inselräte vorgeschlagen, um gemeinsame Lösungen zu finden und die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen zu stärken.