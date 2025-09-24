Regnerischer Herbstanfang auf Mallorca: An diesen Orten gab es am Dienstag die meisten Niederschläge

Der Herbst hat auf Mallorca regnerisch begonnen. Nachdem es am Montag vor allem in den frühen Morgenstunden geschüttet hatte, kam es auch am Dienstag (23.9.) an verschiedenen Orten der Insel zu Niederschlägen. Der Regen verteilte sich dabei über weite Teile Mallorcas. Wie der spanische Wetterdienst Aemet bekanntgab, regnete es zwischen Dienstag um 8 Uhr und Mittwoch um 8 Uhr am meisten in Son Servera. In der Gemeinde im Osten der Insel, zu der auch Teile des Urlaubsorts Cala Millor gehören, fielen innerhalb von 24 Stunden 22 Liter pro Quadratmeter. Auf Platz 2 folgte die Messstation in der Gemeinde Muro im Norden der Insel. Hier fielen 21 Liter pro Quadratmeter. Platz 3 ging an das Küstenörtchen Colònia de Sant Pere, wo 20 Liter pro Quadratmeter fielen.

Ebenso regnete es laut Aemet an folgenden Orten und Messstationen:

Pollença: 10 Liter pro Quadratmeter

Port de Pollença: 10 Liter pro Quadratmeter

Lluc: 10 Liter pro Quadratmeter

Leuchtturm Capdepera: 10 Liter pro Quadratmeter

Port de Sóller: 6 Liter pro Quadratmeter

Artà: 6 Liter pro Quadratmeter

Son Torrella: 3 Liter pro Quadratmeter

Sa Pobla: 3 Liter pro Quadratmeter

Palma: 3 Liter pro Quadratmeter

Balearen-Universität: 3 Liter pro Quadratmeter

Santanyí: 2 Liter pro Quadratmeter

Portocolom: 2 Liter pro Quadratmeter

Doch nicht nur Regen kam herunter. Laut Videos in auf Wetter spezialisierten Whatsapp-Kanälen fiel im Küstenörtchen Son Serra de Marina sogar Hagel.

So geht es weiter

Auch am Mittwoch kann es laut Aemet zu vereinzelten Schauern kommen, vor allem im Norden der Insel sollte man den Regenschirm parat haben. In weiten Teilen Mallorcas dürfte es aber Sonne satt geben. Die Höchstwerte liegen bei angenehmen 24 Grad im Osten der Insel. In allen übrigen Gegenden liegen die Werte am frühen Nachmittag ein bis zwei Grad darunter. Der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung.

In den kommenden Tagen bietet sich ein ähnliches Bild. Vereinzelte Schauer mag Aemet nicht ausschließen, ansonsten darf man sich auf einen prächtigen mediterranen Spätsommer einstellen.