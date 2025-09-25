Brand im Hotel: Feuerwehreinsatz an der Playa de Muro
Aus Inca und Alcúdia sind die Einsatzkräfte am Mittwochabend (24.9.) zu der Gästeunterkunft gefahren. Im ersten Stock war ein Feuer ausgebrochen
Die Feuerwehr von Mallorca hat am Mittwochabend (24.9.) ein Feuer in einem Hotel an der Playa de Muro gelöscht. Das geht aus Quellen des Rettungsdienstes hervor.
Keine Personenschäden
Demnach war das Feuer in einem Stromaggregat im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen, die genaue Ursache ist noch unklar. Gegen 23.15 Uhr ging in der Wache der Notruf ein.
Einsatzkräfte aus Alcúdia und Inca kamen zum Brandort. Schnell war klar, dass keine Hotelzimmer von dem Brand betroffen sind. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt, schon eine Stunde nach Eintreffen der Löschteams hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle.
Jetzt soll untersucht werden, wie es zu dem Brand kam. Vermutlich waren Teile des hoteleigenen Stromaggregats defekt und fingen Feuer. /somo
Abonnieren, um zu lesen
- Fast alle Flüge am Airport Mallorca sind verspätet – das ist der Grund
- Regnerischer Herbstanfang auf Mallorca: An diesen Orten gab es am Dienstag die meisten Niederschläge
- Umweltschützer decken auf: Strandliegen in einer Bucht auf Mallorca deutlich teurer als erlaubt
- 25 Jahre Haft gefordert: Obdachloser bricht in Wohnung ein und schlitzt Frau das Gesicht auf
- Größter Immobilienbetrug in der Geschichte Mallorcas: Hauptangeklagter bricht in Tränen aus
- Cyberangriff auf Flughäfen in Europa: Das müssen Mallorca-Reisende jetzt wissen
- 52-Jähriger stirbt mitten in der Bierstraße an der Playa de Palma
- Autofahrer rast am Flughafen Mallorca bis knapp vor die Landebahn - und verschwindet im Anschluss zu Fuß