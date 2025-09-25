Brand im Hotel: Feuerwehreinsatz an der Playa de Muro

Die Feuerwehr von Mallorca hat am Mittwochabend (24.9.) ein Feuer in einem Hotel an der Playa de Muro gelöscht. Das geht aus Quellen des Rettungsdienstes hervor.

Keine Personenschäden

Demnach war das Feuer in einem Stromaggregat im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen, die genaue Ursache ist noch unklar. Gegen 23.15 Uhr ging in der Wache der Notruf ein.

Einsatzkräfte aus Alcúdia und Inca kamen zum Brandort. Schnell war klar, dass keine Hotelzimmer von dem Brand betroffen sind. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt, schon eine Stunde nach Eintreffen der Löschteams hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle.

Nach einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle / Feuerwehr Mallorca

Jetzt soll untersucht werden, wie es zu dem Brand kam. Vermutlich waren Teile des hoteleigenen Stromaggregats defekt und fingen Feuer. /somo

