Sonne und Wolken wechseln sich ab: Doch regnet es auch am Wochenende auf Mallorca?

Wirklich schlecht ist das Wetter auf Mallorca derzeit nicht, aber die Sonnengarantie aus dem Sommer ist vorbei. Am Wochenende kann es auf der Insel immer wieder regnen, muss aber nicht. Die Temperaturen steigen leicht an.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Wetterkarte des spanischen Wetterdienstes Aemet zeigt Regen und Gewitter am Nachmittag in der Inselmitte an. Die Regenwahrscheinlichkeit liege in Inca bei 65 Prozent. Ein Blick auf den Wetterradar verrät, dass es wahrscheinlich nur leicht im Inselosten gegen 15 Uhr tröpfelt.

Bekanntermaßen kann auf Mallorca aber ziemlich schnell ein stärkerer Regenfall aus dem Nichts in einer kleinen Zone entstehen, was die Aufnahmen vom Donnerstag in Canyamel zeigen:

Die Lufttemperaturen erreichen wie in den vergangenen Tagen Spitzenwerte in Höhe von 25 bis 26 Grad. In ähnlichen Bereichen bewegen sich die Wassertemperaturen an den Stränden.

Regnet es denn nun am Wochenende auf Mallorca?

Das wird in naher Zukunft täglich die Frage sein. Laut Aemet-Wetterkarte regnet es am Samstag ziemlich sicher, laut Wetterradar lohnt sich der Regenschirm nicht, denn es tröpfelt nur etwas gegen 17 Uhr an der Südspitze der Insel. Allerdings ist es recht bewölkt und der bange Blick geht nach oben. Die Temperaturen steigen und strecken sich nochmal Richtung 30-Grad-Marke, erreichen diese aber nicht.

Am Sonntag sinkt auch laut Aemet die Regenwahrscheinlichkeit auf Mallorca, die Anzahl an Wolken am Himmel bleibt aber groß. Die Temperaturen liegen weiter bei 28 bis 29 Grad.

Das Mischwetter setzt sich auch in der neuen Woche fort und der Regenschirm sollte nicht zu tief im Schrank verschwinden. Eine Regengarantie gibt es aber nicht, obwohl es gar nicht so schlecht wäre, das geringe Grundwasseraufkommen ein wenig aufzufüllen. Die Temperaturen sinken dann wieder ein wenig.