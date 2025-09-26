Busfahrer auf Mallorca fährt absichtlich die falsche Route: "Ich fahre, wohin ich will!"

Ein Vorfall im morgendlichen Linienverkehr hat am Samstag, den (6.9.) in Sa Pobla, bei den Fahrgästen für Ärger gesorgt. Wie MZ-Leser Thomas Scheuning berichtet, hielt sich der Fahrer eines Linienbus der Linie 302 nicht an die vorgesehene Strecke – offenbar absichtlich. "Der Fahrer sagte, er fahre, wohin er wolle", so Schneuing.

Die Busse der Linie 302 fahren von Palma über Inca, Sa Pobla und Alcúdia nach Can Picafort. Der 57-Jährige, der mit seiner siebenjährigen Tochter unterwegs war, bestieg gegen 6.50 Uhr an der Haltestelle Ronda Nord in Sa Pobla den Bus in Richtung Can Picafort. Rund 20 weitere Fahrgäste waren ebenfalls an Bord. Kurz nach der Abfahrt stellte sich jedoch heraus, dass der Fahrer nicht wie vorgesehen in Richtung Alcúdia abbog, sondern auf die Autobahn in Richtung Inca fuhr, also in die entgegengesetzte Richtung.

Busfahrer ignoriert Route und Passagiere

Als erste Passagiere den Fahrer zur Rede stellten, soll dieser keine Reaktion gezeigt haben. Auch Schneuing konfrontierte ihn: "Ich fragte ihn, wohin er uns bringt und sagte ihm deutlich, dass er in die falsche Richtung fährt." Die Antwort des Fahrers: "Ich fahre, wohin ich will." Mehrere Fahrgäste versuchten laut dem MZ-Leser vergeblich, den Fahrer zur Rückkehr auf die richtige Route zu bewegen.

Plötzlich fuhr der Bus der Linie 302 in die entgegengesetzte Richtung. / Privat

"Beigeschmack von Freiheitsberaubung"

Der Bus fuhr schließlich bis Inca, wo weitere Fahrgäste zustiegen. Erst danach drehte der Fahrer um und setzte die Fahrt in Richtung Can Picafort fort, mit rund 40 Minuten Verspätung. "Alle Fahrgäste waren fassungslos, einige hatten große Angst. Für mich und meine Tochter war es eine beängstigende Situation" so der MZ-Leser. "Es hatte schon einen Beigeschmack von Freiheitsberaubung."

Noch am selben Tag reichte Thomas Scheuning eine schriftliche Beschwerde bei der Transportgesellschaft TIB ein, samt Foto des Fahrers. Eine Antwort habe er bislang nicht erhalten. Eine offizielle Anzeige gegen den Fahrer sei in Prüfung. Eine Anfrage der MZ bei der TIB wurde zunächst nicht beantwortet.