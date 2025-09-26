"Handjob 50 Euro, Blowjob 100 Euro": "Deutsche Welle"-Doku beleuchtet undercover die asiatischen Massagesalons auf Mallorca

Sommer, Sonne und Prostitution? Der Sextourismus gehört längst zur Realität der Insel, auch wenn er oft verborgen bleibt. Meist hinter der Fassade eines Massagesalons. Das Kurz-Doku-Format der Deutschen Welle "Fokus Europa" beleuchtet dieses dunkle Geschäft. In dem Beitrag "Sextourismus auf Mallorca und was dagegen getan werden kann" interviewen die Journalisten Urlauber, eine ehemalige Prostituierte sowie Experten. Der Film ist auf YouTube abrufbar.

Prostitution in Spanien ist ein Milliardengeschäft, viele Frauen sind Opfer von Menschenhandel. Im Juli 2025 befreiten Ermittler bei einer der größten Aktionen seit Jahren über 150 Frauen aus der Zwangsprostitution. Ohne Freier gäbe es keine Prostitution – und auf Mallorca sind es häufig Urlauber, die solche Dienstleistungen im Ferienalltag in Anspruch nehmen. "Das möchte zwar keiner hören, aber Mallorca ist zum Sextourismus-Ziel geworden", sagt Nina Parrón von der Hilfsorganisation "Metges al món" ("Ärzte der Welt") gegenüber der Deutschen Welle.

Schönheitssalon oder Bordell?

Rechtlich vorzugehen sei jedoch oft schwierig, erklärt Juan Andrés Lemos von der spanischen Nationalpolizei. In vermeintlichen Schönheitssalons, etwa im Stadtviertel Son Armadans in Palma, werden Massagen angeboten – in Wahrheit handelt es sich jedoch um getarnte Bordelle, wie es Undercover-Reporter in der Doku aufdeckt. "Handjob 50 Euro, Blowjob 100 Euro", zählt eine der Frauen die Preise auf. Ob es auch normalen Geschlechtsverkehr gibt, geht aus der Reportage nicht hervor. Allerdings wollte die Frau den Journalisten überzeugen, noch mehr Kolleginnen hinzuzubuchen.

"Wir können ja während einer Massage schlecht das Zimmer betreten", sagt Lemos. Zwar finden dort regelmäßig Kontrollen statt und Beamte sprechen mit den Mitarbeiterinnen, doch keine gibt zu, dass Sex gegen Geld angeboten wird. „Man muss beweisen, dass sich jemand bereichert – erst dann ist Prostitution in Spanien strafbar“, so der Polizist.

Hinter diesen scheinbaren Schönheitssalons stehen laut Ermittlern organisierte kriminelle Strukturen: einerseits Netzwerke asiatischer Herkunft, andererseits mallorquinische Akteure. "Sie stellen die Kontakte auf der Insel her, während andere in den Herkunftsländern für Anwerbung und Transport neuer Opfer sorgen", sagt Lemos.