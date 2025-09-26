"Wie ein Tornado" - Unwetter zerstört Strandbar Moomba in Son Serra de Marina

Das schwere Unwetter in der Nacht auf Mittwoch (24.9.) hat für ein Strandlokal auf Mallorca schwere Konsequenzen gehabt. Das Moomba Beach Café in Son Serra de Marina wurde bei dem Sturm nahezu vollständig zerstört. Das aus Bambus und Holz errichtete Dach der Strandbar wurde von einer Windhose (cap de fibló) gegen 23 Uhr abgerissen. "Ein Glück hatten wir schon längst geschlossen, jetzt wo es schon wieder dunkler und kühler ist, machen wir abends meistens schon gegen 21.30 Uhr dicht", erzählt Besitzer Jaume Mondilego der MZ.

Viel Holz ging durch den Wassertornado an der Strandbar kaputt / Eva-Maria Iben

Auch eine deutsche Residentin betroffen

Eva-Maria Iben hat das Unwetter ebenfalls miterlebt. „Es war wie ein Tornado, so etwas habe ich noch nie erlebt – und ich lebe bereits seit 20 Jahren auf der Insel und habe schon einige Stürme gesehen“, berichtet die deutsche Residentin, die in der Nähe wohnt. "Es ist als, wenn man Gespenster gesehen hätte", erzählt sie weiter. "Es war als, wenn der Wind die Fenster eindrücken würde und ich bin aus Angst in den Keller gegangen", schildert sie. Dort harrte sie die das 45 Minuten andauernde Unwetter aus, obwohl das Wasser bereits in den Keller lief. Auch sie hat Sachschäden durch das Unwetter zu beklagen: Der Pavillon bei ihrem Pool wurde vom Wind aus der Verankerung gerissen, das Stoffdach von den teilweise faustgroßen Hagelkörnern durchlöchert, alle Pflanzen seien wie zerfetzt.

So sah die Beachbar vor dem Sturm aus / Ronald Kopecky

Noch ist das Moomba Beach Café aufgrund der Reparaturarbeiten vorübergehend geschlossen. Bis Samstag (27.9.) will Mondilego aber alles wieder in Ordnung gebracht haben und die Terrasse wieder öffnen, denn die Saison ist für ihn erst ab November vorbei.