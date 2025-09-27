Tragisches Schicksal in Alpaka-Finca auf Mallorca: Eigentümer nach Sepsis auf Intensivstation

Armin Haider, Mitbetreiber der Alpaka-Finca nahe Felanitx , befindet sich nach einer schweren Sepsis in Behandlung in Deutschland. Die Zukunft der Finca ist derzeit noch ungewiss.

Vor einer geplanten Rücken-OP von Haider kam es zu einer Blutvergiftung. „Man hat versucht, ihn zu retten und zwölf Stunden operiert“, berichtet seine Frau Iris Haider der MZ am Telefon. In der Folge mussten beide Beine amputiert werden; auch Hände, Nieren und Lunge seien betroffen. Haider liegt derzeit auf der Intensivstation des Klinikums Großhadern in München. „Er ist sehr tapfer und stark“, sagt Iris Haider.

Aktuelle Lage der Familie und der Finca

Das Auswanderer-Paar lebt seit über 20 Jahren auf Mallorca. Die beiden betreiben die "Hacienda d'Armado" mit Alpakas und weiteren Tieren. Doch nun sei das Leben auf der Insel vollständig pausiert. Iris Haider verbringt nach eigenen Angaben täglich rund neun Stunden im Krankenhaus in München und kann sich derzeit nicht um den Betrieb kümmern. Vor Ort unterstützt ihr Bruder, der kurzfristig aus Deutschland angereist ist, ebenso wie Langzeitmieter der Finca, die auf dem Grundstück leben.

Die Finca-Bewohner haben eine Spendenaktion gestartet, um medizinische Kosten und die Versorgung der Tiere zu sichern. Laut Beschreibung der Kampagne umfasst der Hof „acht Alpakas, vier Pferde, zwei Hunde, fünf Gästezimmer und 25.000 m² Land“. Nach Angaben der Organisatoren sollen 9.000 Euro gesammelt werden; ein Großteil sei bereits zusammengekommen. Informationen zur Spendenaktion finden Sie hier.

Iris Haider pendelt weiterhin zwischen Krankenhaus und Insel. „Ich weiß noch gar nicht, wie es weitergehen soll“, sagt sie. Entscheidend sind in den kommenden Wochen die medizinische Stabilisierung und Reha von Armin Haider; parallel muss die Versorgung der Tiere auf der Finca organisiert bleiben.

Iris Haider mit ihren Alpakas auf der Finca. / Instagram/alpakas_mallorca

Wer sind Iris und Armin Haider?

Iris und Armin Haider kamen vor mehr als zwei Jahrzehnten auf die Insel und lebten seitdem auf der Finca. 2013 kauften sie die ersten Alpakas; inzwischen sind es acht. In der Finca im Süden Mallorcas bietet das Paar verschiedene Erlebnisse mit den Huftieren: Fotoshootings, Picknicke und sogar Yoga-Kurse.