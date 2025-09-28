Drogen und Handys per Drohne: Gefängnis Palma meldet neues Schmuggelphänomen

Die Leitung des Gefängnisses von Palma hat der Staatsanwaltschaft gemeldet, dass vermehrt Drohnen eingesetzt wurden, um Mobiltelefone und Drogen auf das Gelände zu schmuggeln. Das Phänomen wurde erstmals im vergangenen Jahr festgestellt und ist nicht auf Mallorca beschränkt – auch in anderen spanischen Gefängnissen wurde diese Vorgehensweise beobachtet.

Laut dem aktuellen Jahresbericht der Staatsanwaltschaft der Balearen hätten Gefängnismitarbeiter mehrfach beobachtet, wie nachts Drohnen über das Gelände flogen. In mindestens einem Fall fanden sie morgens ein abgestürztes Gerät mit einem Drogenpaket.

Die mutmaßlichen Drohnenpiloten positionierten sich in der Regel am Camí de Son Pacs – einer Straße in unmittelbarer Nähe zur Gefängnismauer. Von dort aus hätten sie Sichtkontakt und könnten die Drohnen präzise steuern.

Gezielt ans Zellenfenster

Laut Angaben von Mitarbeitern sollen in manchen Fällen besonders wendige Mini-Drohnen zum Einsatz gekommen sein, die gezielt an bestimmte Zellenfenster flogen. Häftlinge hätten die Pakete entnommen und die Drohnen anschließend zerstört, um keine Spuren zu hinterlassen.

Drogen würden im Gefängnis schnell konsumiert oder weiterverkauft, weshalb sie bei Routinekontrollen selten entdeckt würden. Bisher nutzten Schmuggler vor allem Besuche von Angehörigen oder sogenannte vis a vis-Kontakte – dabei handelt es sich um private Besuchssituationen ohne Trennscheibe –, um Drogen in die Einrichtung zu bringen.

Beim Besuch im Gefängnis Drogen geschmuggelt

In einem Fall untersagte ein Gericht einer Frau für zwei Jahre den Besuch ihres inhaftierten Partners, nachdem bei ihm nach einem vis a vis Drogen gefunden worden waren. Auch wurde entschieden, dass ein Besuch verweigert wird, wenn ein Drogenspürhund bei der Kontrolle anschlägt. Bei bestätigtem Schmuggel wird das Besuchsrecht für ein Jahr ausgesetzt.

Neben Drogen sind auch Mobiltelefone im Gefängnis streng verboten. Inhaftierte dürfen nur über die offiziellen Telefone Kontakt zur Außenwelt halten – mit einem Limit von 20 Anrufen pro Woche. Dennoch würden immer wieder versteckte Geräte bei Zellenkontrollen entdeckt.

Die Verwendung von Drohnen stellt eine moderne Variante früherer Schmuggelmethoden dar: Früher warfen Täter präparierte Tennisbälle über die Mauer – allerdings mit geringer Erfolgsquote. /slr

