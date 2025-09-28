Klingelton und Geolokalisierung überführen Handydieb in Palma
Der 21-jährige Täter hat einem schlafenden Autofahrer das Handy gestohlen
Die Ortspolizei von Palma hat am vergangenen Samstag (21.9.) im Viertel Pere Garau ein gestohlenes Mobiltelefon sichergestellt und den mutmaßlichen Dieb festgenommen. Die Beamten konnten das Handy dank der Geolokalisierung und des vom Opfer aktivierten Klingeltons orten. Der 21-jährige Verdächtige hatte das Smartphone aus einem Auto entwendet, während der Besitzer im Fahrzeug schlief.
Der junge Mann war in der Nacht mit geöffnetem Fenster auf dem Carrer Beatriu de Pinós im Viertel Pere Garau in seinem Auto eingeschlafen, als ihm das rund 900 Euro teure Gerät entwendet wurde. Mithilfe der Geolokalisierung konnte er der Polizei mitteilen, dass sich das Handy auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand, wo drei Männer standen.
Für 20 Euro gekauft
Als die Beamten sich näherten und das Opfer den Klingelton des Handys aus der Ferne aktivierte, ertönte das Signal aus der Hosentasche eines der Männer. Der Verdächtige behauptete, er habe das Gerät gerade für 20 Euro gekauft, machte jedoch widersprüchliche Angaben. Schließlich konnte der Besitzer das Handy in Anwesenheit der Polizisten mit seinem persönlichen Code entsperren.
Die Ortspolizei fertigte einen Bericht an und übergab den Festgenommenen später der Nationalpolizei. /slr
