Taxi oder Tierquälerei: Die ewige Debatte um Palmas Kutschpferde

Menschenmassen strömen über den Platz vor der Kathedrale von Palma. Zwischen Smartphones, Sonnenhüten und gefälschten Lamine-Yamal-Trikots stehen Pferdekutschen, wie sie seit vielen Jahren zum Stadtbild gehören. Im Hintergrund ragen die Silhouetten der Kreuzfahrtschiffe aus dem Hafen. Urlauber bleiben stehen, fotografieren die Tiere, einige lassen sich zu einer Rundfahrt überreden.

Unterhalb der Kathedrale, am Passeig des Born, warten weitere Kutschen – rund ein halbes Dutzend. Vor den Pferden stehen blaue Wassereimer, auf dem Boden liegt ein Gartenschlauch. Er dient nicht nur dazu, die Tiere zu tränken, sondern auch, um den Asphalt zu reinigen. Die Pferde stehen am Straßenrand, einige allein eingespannt, andere im Doppelgespann. Manche wirken magerer, andere kräftiger, sichtbare Verletzungen oder Verbände sind nicht erkennbar. Traurigkeit und Langeweile liegen dennoch in der Luft.

„Wir sind wie ein Taxi“

Immer wieder treten Passanten an die Kutscher heran. Einer von ihnen ist der 23-jährige Venancio Vargas. Er spricht etwas Englisch, beantwortet die Fragen der Urlauber und vermittelt die Fahrten. Ein österreichisches Ehepaar entscheidet sich für eine Tour. Vargas ruft seinen Cousin, der die Kutsche übernehmen soll. Geldscheine wechseln den Besitzer, kurz darauf traben die Pferde die Straße hoch.

„Wir sind wie ein Taxi“, erklärt Vargas. Überall, wo Autos fahren dürfen, seien auch Kutschen erlaubt. Selbstbewusst tritt er vor die Urlauber, kommandiert ältere Familienmitglieder, die ebenfalls im Geschäft tätig sind. Alle Kutschen rund um die Kathedrale, sagt er stolz, gehörten seiner Familie. Schon seit fünf Generationen seien die Vargas Kutschfahrer in Palma.

Vargas ist mit Pferden aufgewachsen. Vor fünf Jahren habe er seine Kutscherlizenz bei der Stadt Palma erworben – eine Pflicht für alle Fahrer. Jede Kutsche trägt eine Lizenznummer, jede hat ihren festen Standort, an dem sie Insassen einsammeln darf. Neben den Wagen steht ein Straßenschild, das auf den ersten Blick wie ein Parkverbot aussieht. Auf Katalanisch steht darauf galeres, so werden die Kutschen genannt.

Maximal acht Fahrzeuge dürfen hier stehen, doch das sei selten der Fall, erklärt Vargas. „Einige Pferde machen regelmäßig Pausen.“ Auch die Arbeitszeit sei geregelt: maximal acht Stunden, doch meistens bliebe es eher bei vier bis sechs Stunden, sagt der 23-Jährige. Pferde würden in Schichten eingesetzt, damit sie sich erholen könnten.

Viele Tiere stammen ursprünglich von der Rennbahn, am Stadtrand von Palma. Verkauft werden sie, wenn sie dort nicht mehr mithalten können oder als Rennpferde nichts taugen. Einige sind erst vier oder fünf Jahre alt, andere schon über zehn, wenn sie ihre Laufbahn als Kutschpferde starten. Im Einsatz sind sie laut Vargas nur drei bis vier Tage pro Woche, manchmal nur zwei. An den übrigen Tagen stehen sie in Ställen oder auf Fincas am Stadtrand.

Drama um die Kutschenpferde: Ein Dauerbrenner

Auf dem Papier klingt das nach klaren Regeln und einem schonenden Einsatz der Tiere. Überprüfbar ist das alles nicht. Und dann gibt es immer wieder diese Schlagzeilen: Erst kürzlich brach ein Pferd mitten in der Innenstadt zusammen, ein weiteres lag nach einer Verletzung minutenlang am Boden. Tierschützer verweisen auf diese Ereignisse als Beleg für Missstände. Vargas sieht das anders: Auch eines seiner Tiere sei betroffen gewesen, es habe sich erholt und sei wieder im Einsatz. „Schon als Kind hörte ich, dass man uns verbieten will“, sagt er. „Doch passiert ist nie etwas.“

Ein generelles Verbot hält er selbstredend für falsch: „Die meisten Pferde würden beim Schlachter landen.“ Pferdehaltung sei teuer, viele Mallorquiner könnten sie sich nicht mehr leisten. In seiner Familie gehen jedes Jahr einige Tiere „in Rente“, meist finde sich ein Käufer. Im Durchschnitt, so erklärt er, zögen die Pferde drei bis vier Jahre lang eine Kutsche. Doch bei einem plötzlichen Aus aller Kutschen wäre das anders. Um die 100 Tiere würden gleichzeitig auf den Markt geschwemmt und diesen überlasten.

Die Diskussion um ein Verbot flammt immer wieder auf. Mehrfach kündigte die linke Vorgängerregierung von Palma an, die Kutschen zu verbieten. 2024 sollten sie eigentlich durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden – geschehen ist bisher nichts. Auch weil die Entscheidungsträger im Stadtrat gewechselt haben. Die regierende Volkspartei PP spricht nicht mehr davon, die Pferdekutschen abzuschaffen. Immerhin gelten seit dem Sommer 2022 Hitzeregeln: Sobald der Wetterdienst Aemet eine Warnstufe ausruft, müssen die Kutschen im Stall bleiben.

Zudem gebe es regelmäßige Kontrollen, betont Vargas: eine jährliche Untersuchung aller Tiere und punktuelle Checks vor Ort. Alle 15 Tage schaue eine Tierärztin der Stadt vorbei. Auch die berittene Polizei, eine Einheit der Ortspolizei von Palma, kontrolliere Pferde und Sicherheit der Wagen.

Tierschützer fordern ein Aus

Für Tierschutzorganisationen wie „Progreso en Verde“ und „Satya Animal“ ist das ungenügend. Sie fordern ein Ende der Kutschen. Immer wieder organisieren sie Protestaktionen. Bei der jüngsten am Samstag (20.9.) versammelten sich rund 200 Demonstranten. „Einige Kutscher wollen ja den Umstieg auf Elektroantrieb, andere würden Entschädigungen nehmen – und wieder andere dürften wegen zahlreicher Verstöße überhaupt keine Lizenz mehr haben“, sagte Guillermo Amengual Vorsitzender von „Progreso en Verde“.

Die Realität auf Palmas Straßen sieht jedoch anders aus: Solange die Stadt Kutschen duldet, wird es sie geben – und Urlauber, die sie nutzen. Für viele sind die Pferde ein Fotomotiv. Zwei Frauen aus Argentinien etwa zücken ihre Handys und wundern sich, dass es die Fahrten in Spanien noch gibt: „In Argentinien sind sie längst verboten.“ Die deutsche Urlauberin Marie macht ebenfalls Bilder, würde aber nie einsteigen: „Ich laufe lieber – das Tierleid ist schwer anzusehen. Es wirkt, als wollten sie in Wirklichkeit woanders sein.“

Das österreichische Paar ist mittlerweile von seiner Fahrt zurück und hat ein klares Fazit: „Nett, aber viel zu kurz und viel zu teuer.“ Für 35 Minuten wurden 120 Euro fällig. In Wien und Salzburg habe das Paar ebenfalls Kutschfahrten gemacht – dort sei es günstiger.

