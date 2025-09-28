Rettungsschwimmer im unbefristeten Streik: Polizei beendet Protestaktion in Palma

Am Sonntag (28.9.) sind die Rettungsschwimmer auf Mallorca in den unbefristeten Streik getreten. „Wir werden jedes Wochenende bis zum Saisonende (31.10.) streiken und den Ausstand in die nächste Saison ausweiten, wenn es nötig sein sollte“, erklärte der Sprecher der Rettungsschwimmer gegenüber der MZ.

Am ersten Streiktag versammelten sich zahlreiche Rettungsschwimmer am Stadtstrand von Palma, Can Pere Antoni, und protestierten. Die Polizei löste die Aktion jedoch auf. Mehrere Rettungsschwimmer hielten Schilder hoch – auf Spanisch, Deutsch und Englisch –, auf denen unter anderem zu lesen war: „Wer Leben rettet, verdient einen gerechten Lohn“ oder „Wir werden ertränkt“. Nach Angaben des Sprechers räumte die Ortspolizei daraufhin die Demonstration. „Unsere Forderungen sind sehr real – und genau das hat sie offenbar gestört“, sagte er.

Streik, um besser Leben retten zu können

Derzeit beteiligen sich rund 200 Rettungsschwimmer an dem Ausstand auf den Balearen. In der Gemeinde Palma sind 100 Prozent der Belegschaft im Streik, in Calvià rund 95 Prozent. Auch auf Ibiza wird in drei Gemeinden gestreikt, auf Menorca sollen sich nächste Woche zwei weitere Gemeinden anschließen.

Trotzdem bleiben viele Rettungsschwimmer im Einsatz, da ein Mindestservice vorgeschrieben ist. Im Mittelpunkt der Proteste steht nicht nur die Forderung nach höheren Löhnen, sondern vor allem nach mehr Sicherheit für Badegäste. Unter den aktuellen Bedingungen sei dies kaum möglich. „Wir sind die ersten vor Ort, wenn im Meer eine Katastrophe passiert. Egal, wie gut die Versorgung im Son-Espases-Krankenhaus ist – wenn wir nicht sofort bei einer Ertrinkung eingreifen, gibt es in den meisten Fällen keine Rettungschance mehr“, betonte der Sprecher.

Das fordern die Rettungsschwimmer

Die Rettungsschwimmer bekunden, der Streik werde so lange andauern, bis folgende Bedingungen erfüllt seien: