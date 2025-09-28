Verfolgungsjagd eines Taschendiebs geht schief: Wie ein Mallorca-Urlauber im Anschluss um sein Leben kämpft

Als die Ärzte der Familie von Frank Weber rieten, die Maschinen mit den lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten, war die Hoffnung praktisch verloren. Der Freiburger stürzte während des Mallorca-Urlaubs bei einer Radtour, nachdem er einen Taschendieb verfolgt hatte. Die Familie hörte nicht auf den Rat der Mediziner. Nach mehreren Operationen und Monaten auf der Intensivstation kämpft sich Frank Weber langsam zurück ins Leben und will andere Urlauber vor den Taschendieben auf der Insel warnen.

Der Zollbeamte aus Freiburg war im April 2024 mit seiner Frau, den erwachsenen Kindern und deren Freunden auf der Insel im Urlaub. „Anlass war mein 60. Geburtstag. Wir waren an der Playa de Palma und wollten reinfeiern. Am Tag zuvor mieteten wir Räder für einen Ausflug nach Palma“, sagt Weber der MZ. Den Radweg am Meer entlang ging es in die Stadt und im Anschluss wieder zurück. Das Wetter spielte mit – alles war super. Bei der Rückfahrt bemerkte Weber auf Höhe Molinar einen Elektrorollerfahrer, der sich seltsam verhielt. „Er überholte unsere Gruppe und hielt wenig später an, nur um uns erneut zu überholen.“ Als Zollbeamter habe er generell ein wachsames Auge auf seine Umgebung. „In dem Moment habe ich aber noch nichts Böses gedacht.“

Dieb wirkte tiefenentspannt

Bei einem der Überholmanöver packte der „um die 20 Jahre alte Mann vermutlich arabischer Herkunft“ dann zu und schnappte sich aus dem Fahrradkorb einer der Frauen den Rucksack. „Er wirkte dabei tiefenentspannt“, berichtet Weber, der sofort die Verfolgung aufnahm. „Das Opfer war eine Freundin unserer Kinder. Sie schrie, dass alle ihre Ausweise im Rucksack waren.“ Ein Verlust war ein großes Problem, denn am nächsten Morgen sollte der Flieger nach Hause gehen.

Hinter dem bekannten Obelisken an der Meerespromenade bog Weber in den Carrer de l’Adoberia ein. In der Kurve stürzte er und landete mit dem Gesicht auf dem Asphalt. „Meine Vorderzähne musste ich ausspucken“, sagt der Freiburger. Laut seiner Frau bot er einen schrecklichen Anblick. Ihr Sohn verfolgte den Dieb nach dem Unfall weiter und kam ihm dabei so nahe, dass dieser den Rucksack auf die Straße warf.

In der Heimat nahm das Drama so richtig Fahrt auf

Im Krankenhaus auf der Insel diagnostizierten die Ärzte neben den ausgeschlagenen Zähnen ein paar Schürfwunden, eine Gehirnerschütterung und einen Kapselriss im Ellenbogen. Das klang erst einmal nach Glück im Unglück. Nach der Geburtstagsparty ging es in die Heimat, wo sich Weber jedoch weiterhin mies fühlte. „Ich hatte so ein Pulsieren im Ohr. Der Arzt ordnete ein MRT an. Dabei wurde ein Riss in der Halsschlagader festgestellt“, sagt Weber. Der Freiburger wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. „Ich bekam Blutverdünner und erlitt einen kleinen Schlaganfall.“ Bei der OP, bei der der Riss behandelt werden sollte, unterlief den Chirurgen ein Fehler. Es kam zu einer Blutung im Gehirn und einem großen Schlaganfall. Weber lag fünf Tage lang im künstlichen Koma.

Als der heute 61-Jährige aufwachte, war der Albtraum immer noch nicht vorbei. Das geschwollene Gehirn drückte auf die Schädeldecke. Die nächste dringende Operation stand an. „Um den Kopf zu entlasten, haben mir die Ärzte den rechten Teil der Schädeldecke abgenommen“, sagt Weber. So geöffnet lag er acht Wochen auf der Intensivstation. Insgesamt drei Monate verbrachte Frank Weber im Krankenhaus, das er im Anschluss im Rollstuhl verließ. Bis heute kann er sich ohne ihn nicht richtig fortbewegen.

„Ich kann mittlerweile wieder die ersten Schritte am Stock gehen und auch alleine essen. Die Zuversicht ist da, dass ich irgendwann wieder autonom leben kann“, sagt er. Seine linke Körperhälfte ist jedoch komplett gelähmt. Das Kurzzeitgedächtnis weist ein paar Lücken auf, die Erinnerungen an sein bisheriges Leben sind immerhin alle da. Auf Mallorca hatte der Urlauber schon kurz nach dem Sturz den Fall zur Anzeige gebracht. „Die verlief im Sande. Die Polizisten wirkten nicht sonderlich interessiert.“ Er schaltete auch einen Anwalt ein, um einen möglichen Ärztepfusch zu untersuchen. „Beim Gutachten wurden aber keine Unregelmäßigkeiten entdeckt. Es war eine riskante Operation, und im Endeffekt haben mir die Ärzte das Leben gerettet.“ Groll hegt er daher keinen.

Gegen die Insel hingegen schon. „Früher habe ich Mallorca geliebt. Heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, je zurückzukehren.“

