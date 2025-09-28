US-Flugzeugträger soll Ende der Woche Mallorca ansteuern

Ein echter Meereskoloss des US-amerikanischen Militärs soll ab dem 3. Oktober in der Bucht von Palma zu sehen sein. Laut der mallorquinischen Tageszeitung "Última Hora" handelt es sich um die "USS Gerald R. Ford", den größten Flugzeugträger der Welt. Die Vertretung der spanischen Zentralregierung auf den Balearen konnte den Bericht auf MZ-Anfrage zunächst nicht bestätigen.

Die letzte offizielle Meldung der "USS Gerald R. Ford" verortete den Flugzeugträger am 12. September in Oslo. Auf Kriegsschiffe spezialisierte Websites gaben ihre Position auch am Donnerstag (25.9.) noch als westlich von Dänemark an.

Nach Informationen von "Última Hora "soll das Schiff vom 3. bis zum 8. Oktober in der Bucht von Palma liegen. Die spanischen Behörden würden derzeit über den geplanten Besuch informiert. Mit 337 Metern Länge, 100.000 Tonnen Verdrängung und bis zu 90 Flugzeugen an Bord ist die "USS Gerald R. Ford" derzeit das größte und teuerste Kriegsschiff der Welt. Der Bau kostete rund 13 Milliarden US-Dollar, hinzu kamen mehr als 36 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung. An Bord leben und arbeiten rund 4.500 Menschen.

Flugzeugträger vor Mallorca sind keine Seltenheit

Besuche von US-Flugzeugträgern sind für Mallorca nichts Ungewöhnliches. Zuletzt lag im Juli 2022 die "USS Harry S. Truman" in der Bucht von Palma. Bereits im November 2021 war der britische Flugzeugträger "HMS Queen Elizabeth" sechs Tage lang in Hafen von stationiert. 2019 besuchte die "USS Abraham Lincoln" Mallorca für fünf Tage. Mit 333 Metern Länge, 40 Metern Breite und Platz für bis zu 85 Flugzeuge kam sie der Dimension der USS Gerald R. Ford bereits sehr nahe.