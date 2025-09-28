Ende des Sommers: Mallorca erwartet nächste Woche Starkregen und Warnstufe Orange

Auf Mallorca endet der Sommer stürmisch: In der nächsten Woche sollte voraussichtlich der Sonnenschirm ein- und der Regenschirm ausgepackt werden. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für die Nacht von Montag (29.9.) auf Dienstag in der Serra de Tramuntana und im Süden die Warnstufe Orange ausgerufen. Zuvor gilt bereits ab Montagmorgen, 10 Uhr, auf der gesamten Insel Warnstufe Gelb wegen Regen und Gewitter.

Montag: Erste Schauer, Gewitter und Hagel möglich

Am Montag ziehen zunächst vereinzelt kräftige Schauer über die Insel, auch Gewitter und Hagel sind möglich. Zwischen 12 und 18 Uhr liegt die Regenwahrscheinlichkeit in fast allen Regionen bei bis zu 90 Prozent.

Die Temperaturen erreichen um die 20 Grad, im Süden etwas darüber. Nachts kühlt es etwas ab, die Werte bleiben knapp unter 20 Grad.

Dienstag: Hohe Regenmengen erwartet

In der Nacht zu Dienstag (30.9.) drohen im Westen und Süden heftige Regenfälle: Bis zu 50 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sind möglich, innerhalb von zwei bis drei Stunden sogar bis zu 100 Liter.

Am Dienstag bleibt es zunächst regnerisch und gewittrig, am Nachmittag sollen die Niederschläge dann nachlassen. Die Temperaturen gehen leicht zurück, im Inselinneren sinken die Werte nachts auf etwa 15 Grad.

Festland stärker betroffen

Während Mallorca vergleichsweise glimpflich davonkommt, richtet das außertropische Sturmtief (borrasca extratropical) seinen Fokus auf das spanische Festland. Vor allem in Katalonien und Valencia werden von Sonntagabend bis Dienstag 200 bis 250 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. In Valencia wurden bereits Warn-SMS an die Bevölkerung verschickt, am Montag bleiben Schulen und öffentliche Einrichtungen geschlossen.