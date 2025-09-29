Erste Flugverspätungen, Parks geschlossen: Mallorca bereitet sich auf das heftige Unwetter vor

Mallorca ist wegen des drohenden Unwetters in Alarmstimmung. Auf dem spanischen Festland gilt bereits die Warnstufe Rot und es sind sintflutartige Schauer heruntergekommen. In den kommenden Stunden soll die Gewitterfront die Insel erreichen. Ein paar Auswirkungen sind jetzt schon spürbar. In der Wallfahrtsstätte Lluc etwa kam es am Mittag zu schweren Niederschlägen und Hagel.

Da einige Flugkorridore vom Unwetter betroffen sind, gibt es am Montagnachmittag (29.9.) schon kleinere Verspätungen am Flughafen Mallorca. Es ist zu befürchten, dass sich die Lage im Laufe des Dienstags verschlimmert. Passagiere sollten die Abflugtafeln im Blick behalten und im Zweifel ihre Airline kontaktieren..

Das Rathaus Palma sperrt am Dienstag die Parks Bellver, Can Tarres und Sa Riera als Vorsichtsmaßnahme. Auch der Passeig Sagrera, der von Palmen gesäumt ist, darf nicht betreten werden. Die Maßnahme soll bis zum Ende der Warnstufen des spanischen Wetterdienstes Aemet aufrecht erhalten bleiben.

Zudem erinnert die Stadt an die allgemeinen Verhaltensregeln in derartigen Fälle:

Wenn es geht, sollte man daheim bleiben. Sich Sturzbächen oder Tälern zu nähern, ist tabu.

Keinen Schutz unter Bäumen suchen, lose Objekte am Gebäude sichern.

Beim Autofahren gilt Obacht, dass man nicht in ein überschwemmtes Gebiet fährt.

Von überfluteten Kellern und Parkplätzen ist Abstand zu halten, selbst wenn sich dort Wertgegenstände oder das Auto befinden.

So schlimm soll das Unwetter auf Mallorca werden

Derzeit gilt die Warnstufe Gelb wegen Starkregens und Gewitters inselweit. Ab Mitternacht wird sie im Süden, Westen und Osten auf Orange erhöht. Bis zu 50 Liter Niederschlag pro Stunde und Quadratmeter sollen fallen. Um 15 Uhr endet die Warnstufe, nur im Süden und Osten bleibt sie bis Mitternacht als Warnstufe Gelb erhalten. Spätestens am Mittwoch scheint wieder die Sonne.

Nun ist Aemet bekanntermaßen beim Herausgeben von Warnstufen so schnell wie Lucky Luke mit der Pistole. Man sollte das Unwetter nicht unterschätzen, aber laut Wetterradar umschifft die Gewitterfront größtenteils die Insel. Im Süden dürfte es morgens und nachmittags kurz ungemütlich werden. Zwischendrin scheint aber auch die Sonne. Im Norden stellt sich eher die Frage, ob es überhaupt regnen wird.