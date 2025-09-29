Sechs Urlauber prügeln Deutschen an der Playa de Palma bewusstlos

Die Nationalpolizei hat auf Mallorca sechs Urlauber festgenommen, die einen Mitarbeiter des Partytempels Megapark an der Playa de Palma zusammengeschlagen haben sollen. Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 1.40 Uhr in der Nacht auf Samstag (27.9.). Laut der Mitteilung waren die Beamten in Zivil an der Playa de Palma unterwegs gewesen, als sie in den berühmten Partytempel gerufen wurden.

Brüche an vier Wirbeln

Die sechs Männer sollen den Serviceleiter plötzlich attackiert und bewusstlos geschlagen haben. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, handelt es sich dabei um einen 48 Jahre alten Deutschen. Die Beamten kümmerten sich zunächst um das Opfer. Als der Mann wieder zu Bewusstsein kam, erklärte er, die Urlauber hätten ihn angegriffen, nachdem er sie gebeten hatte, sich besser zu benehmen. Nach der Befragung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Dabei kam heraus, dass er Brüche an vier Wirbeln erlitten hatte.

Im Hotel gefunden

Die anderen Mitarbeiter des Megapark erklärten, die Angreifer hätten sich nach der Tat aus dem Staub gemacht. Dank der Personenbeschreibungen durch die Augenzeugen konnten die Beamten bald einen der gesuchten Männer in einem Hotel unweit des Megapark aufgreifen. Eine Überprüfung ergab, dass er mit fünf weiteren Männern eingecheckt hatte. Diese wurden in ihren jeweiligen Hotelzimmern ausfindig gemacht. Zwei von ihnen hatten Wunden im Gesicht, die darauf hindeuteten, dass sie in eine Schlägerei verwickelt waren. Die sechs Männer wurden festgenommen. Das Opfer konnte sie später zweifelsfrei identifizieren. Es handelt sich nach Angaben der Nationalpolizei um vier Österreicher und zwei Bosnier. Sie sollen zwischen 25 und 33 Jahre alt sein.