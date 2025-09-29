Unfall bei Vorstellung in Deutschland: Mallorquinische Zirkusakrobatin stürzt in den Tod

Die 27-jährige Zirkusakrobatin Marina Barceló von Mallorca ist am Samstag (27.9.) bei einer Vorstellung in Deutschland gestorben. Die Mallorquinerin stürzte bei einer Nummer aus fünf Metern Höhe. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Das bestätigte der Polizeisprecher Stefan Heiduck.

Barceló tourte mit dem Zirkus Paul Busch gerade in Bautzen. Während der Vorstellung saßen etwa 100 Personen im Publikum, darunter viele Kinder. "Wir haben sofort ein Krisenteam zusammengestellt, das sich um die Betreuung der Zuschauer und Zirkusmitarbeiter kümmert", so der Polizeisprecher. Die meisten Besucher seien direkt nach Hause gefahren. Heiduck rät, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen und Hilfe anzufordern, damit keine Traumata zurückbleiben.

Der Zirkus hatte am Freitag seine erste Vorstellung in Bautzen gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass das Zelt nach dem Unfall sofort abgebaut wird.

"Es ist ein Schock"

Ralf Huppertz ist der Präsident des deutschen Zirkusverbands. Er könne sich an keinen tödlichen Unfall erinnern, dafür an schwere Verletzungen. "Es ist ein Schock. Wir leben mit einem gewissen Berufsrisiko. Bei manchen Nummern kann man die Sicherheit nicht zu 100 Prozent gewährleisten", sagte er.

Bei welcher Nummer Barceló verunglückte, ist nicht bekannt. Fünf Meter seien für eine Akrobatin eine handelsübliche Höhe, so Huppertz. "Sie muss Pech gehabt haben und unglücklich gelandet sein." In den sozialen Netzwerken postete die Mallorquinerin Fotos, die sie hoch oben in den Lüften zeigten:

Polizei will nicht weiter ermitteln

Seit 2018 war Barceló Zirkusakrobatin und tourte durch verschiedene europäische Länder. "Jeden Tag strenge ich mich an, um meine Technik zu perfektionieren. Die Kunst hat die Macht, unvergessliche Momente zu schaffen", schrieb sie auf ihrer Website. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus und verzichtet auf weitere Ermittlungen, da keine Fremdeinwirkung vorliege. Die Artisten selbst seien für den Aufbau ihrer Kunststücke verantwortlich.