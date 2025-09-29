Unwetter auf Mallorca: Diese Vorsichtsmaßnahmen sollten Sie ergreifen

Mallorca droht Ungemach: Nachdem es am Montagnachmittag (29.9.) in der Tramuntana und in der Inselmitte zu ersten starken Regenfällen gekommen ist, soll das heranrückende Unwetter ab Mitternacht an Kraft gewinnen. In der Tramuntana, im Süden und im Osten der Insel gilt zwischen Mitternacht und Dienstagnachmittag um 15 Uhr Warnstufe Orange. In allen übrigen Gebieten hat der spanische Wetterdienst Aemet Warnstufe Gelb ausgegeben.

Angesichts der komplizierten Wetterlage hat die Balearen-Regierung eine Reihe an Sicherheitsmaßnahmen bekanntgegeben:

Sicherheitsmaßnahmen im Haus

Sichern Sie Türen und Fenster

Bleiben Sie in hoch gelegenen Bereichen des Hauses

Entfernen Sie von draußen alles, was vom Wasser weggeschwemmt werden könnte

Bringen Sie Medikamente, Dokumente und Wertgegenstände sowie Lebensmittel und Trinkwasser an hoch gelegene Stellen im Haus

Vermeiden Sie den Aufenthalt in Kellern oder niedrigen Räumen wie Garagen

Wenn das Wasser bereits in Ihre Wohnung eingedrungen ist, schalten Sie die Hauptsicherung aus

Sicherheitsmaßnahmen im Freien

Halten Sie sich auf dem Land von Sturzbächen und Überschwemmungsgebieten fern

Suchen Sie in städtischen Gebieten Schutz in einem Gebäude

Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr