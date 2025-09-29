Unwetter auf Mallorca: Diese Vorsichtsmaßnahmen sollten Sie ergreifen
Zwischen Dienstag (30.9.) um 0 Uhr und 15 Uhr gilt Warnstufe Orange in der Tramuntana, im Süden und im Osten der Insel
Mallorca droht Ungemach: Nachdem es am Montagnachmittag (29.9.) in der Tramuntana und in der Inselmitte zu ersten starken Regenfällen gekommen ist, soll das heranrückende Unwetter ab Mitternacht an Kraft gewinnen. In der Tramuntana, im Süden und im Osten der Insel gilt zwischen Mitternacht und Dienstagnachmittag um 15 Uhr Warnstufe Orange. In allen übrigen Gebieten hat der spanische Wetterdienst Aemet Warnstufe Gelb ausgegeben.
Angesichts der komplizierten Wetterlage hat die Balearen-Regierung eine Reihe an Sicherheitsmaßnahmen bekanntgegeben:
Sicherheitsmaßnahmen im Haus
- Sichern Sie Türen und Fenster
- Bleiben Sie in hoch gelegenen Bereichen des Hauses
- Entfernen Sie von draußen alles, was vom Wasser weggeschwemmt werden könnte
- Bringen Sie Medikamente, Dokumente und Wertgegenstände sowie Lebensmittel und Trinkwasser an hoch gelegene Stellen im Haus
- Vermeiden Sie den Aufenthalt in Kellern oder niedrigen Räumen wie Garagen
- Wenn das Wasser bereits in Ihre Wohnung eingedrungen ist, schalten Sie die Hauptsicherung aus
Sicherheitsmaßnahmen im Freien
- Halten Sie sich auf dem Land von Sturzbächen und Überschwemmungsgebieten fern
- Suchen Sie in städtischen Gebieten Schutz in einem Gebäude
Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr
- Vermeiden Sie Fahrten mit dem Auto, wenn es nicht unbedingt notwendig ist
- Wenn Sie mit dem Auto fahren müssen, drosseln Sie die Geschwindigkeit und vergrößern Sie den Sicherheitsabstand
- Halten Sie bei schlechten Sichtverhältnissen das Fahrzeug an
- Fahren Sie nicht in Überschwemmungsgebiete, auch wenn dort scheinbar nur wenig Wasser steht. Bei Niedrigwasser schwimmen Autos auf und werden leicht weggeschwemmt
- Wenn das Auto zu schwimmen beginnt und weggeschwemmt wird, steigen Sie sofort aus! Wenn Sie nicht durch die Tür aussteigen können, benutzen Sie das Fenster
