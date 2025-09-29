Unwetter nähert sich Mallorca: Überschwemmungen in einem Dorf in der Tramuntana

Das Unwetter, das am Montag (29.9.) vom Festland aus Kurs auf die Insel nimmt, hat erste Auswirkungen auf Mallorca gehabt. Vor allem in der Tramuntana und in der Inselmitte ist es zu teilweise heftigen Regenfällen und Hagel gekommen. Betroffen war unter anderem die Wallfahrtsstätte Lluc. Im Dorf Selva, wo rund Hundert Liter pro Quadratmeter fielen, kam es zu Überschwemmungen auf den Straßen.

Bis 17 Uhr musste die Feuerwehr rund ein Dutzend Mal ausrücken. Bei den meisten dieser Einsätze handelte es sich um überflutete Keller in Selva. Aber auch in Inca, Muro, Lloret de Vistalegre und Santa Margalida mussten die Feuerwehrleute am Nachmittag aktiv werden. Der Inselrat teilte mit, dass die Landstraße zwischen Mancor de la Vall und Selva gesperrt werden musste. Medienberichten zufolge kommt es im Zugverkehr auf Mallorca zu Verzögerungen.

Am Flughafen Mallorca gibt es ebenfalls zahlreiche Verspätungen, die in den meisten Fällen zwischen einer halben und einer Stunde betragen. Je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt, könnte sich die Situation am Airport aber dramatisch verschlechtern. In der Vergangenheit ist es bei Unwettern immer wieder zu einem regelrechten Flugchaos gekommen. Passagiere sind aufgefordert, sich an die Fluggesellschaften zu wenden.

Bis Mitternacht gilt auf der ganzen Insel Warnstufe Gelb wegen Regen und Gewitter. Ab Mitternacht gilt in der Tramuntana, im Süden und im Osten der Insel Warnstufe Orange, in den übrigen Gebieten bleibt es bei Warnstufe Gelb. Um 15 Uhr am Dienstag ist das Unwetter nach Voraussicht des spanischen Wetterdienstes Aemet in der Tramuntana, im Norden und in der Inselmitte vorbei. Im Süden und im Osten bleibt ab 15 Uhr noch Warnstufe Gelb bis in die Nacht auf Mittwoch hinein bestehen.

Angesichts der unsicheren Wetterlage hat die Balearen-Regierung Vorsichtsmaßnahmen bekanntgegeben, die während der Wetterwarnungen zu beachten sind:

Sicherheitsmaßnahmen im Haus

Sichern Sie Türen und Fenster

Bleiben Sie in hoch gelegenen Bereichen des Hauses

Entfernen Sie von draußen alles, was vom Wasser weggeschwemmt werden könnte

Bringen Sie Medikamente, Dokumente und Wertgegenstände sowie Lebensmittel und Trinkwasser an hoch gelegene Stellen im Haus

Vermeiden Sie den Aufenthalt in Kellern oder niedrigen Räumen wie Garagen

Wenn das Wasser bereits in Ihre Wohnung eingedrungen ist, schalten Sie die Hauptsicherung aus

Sicherheitsmaßnahmen im Freien

Halten Sie sich auf dem Land von Sturzbächen und Überschwemmungsgebieten fern

Suchen Sie in städtischen Gebieten Schutz in einem Gebäude

Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr