Einsatz auf Mallorca: Guardia Civil rettet verirrte Wanderer in der Tramuntana
Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend (28.9.)
Die Guardia Civil hat am Sonntag (28.9.) eine Gruppe von fünf Wanderern gerettet, die sich im Torrent de Mortitx, im Gemeindegebiet von Escorca, verirrt hatte. Gegen 21.30 Uhr ging der Notruf eines Angehörigen der Wanderer ein. Diese seien nicht von ihrem Ausflug in die Tramuntana zurückgekehrt und es sei auch nicht möglich, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Bei den Vermissten handelte es sich um drei Frauen im Alter von 71, 70 und 64 Jahren sowie um zwei Männer um Alter von 69 und 67 Jahren. Es handelte sich um Spanier und Franzosen.
Nach einer intensiven Suche durch die Bergungsspezialisten in der Umgebung des Gebietes, wo die Gruppe ihre Tour begonnen hatte, wurden die Wanderer gegen 1 Uhr nachts gefunden – wohlbehalten, jedoch mit Anzeichen von Dehydrierung. Die Guardia Civil versorgte sie und führte sie zurück zu dem Punkt, an dem sie ihre Wanderung begonnen hatten. Der Einsatz endete gegen 4.30 Uhr.
Empfehlungen der Guardia Civil
Die Guardia Civil empfiehlt für Ausflüge in die Berge, sich von ortskundigen und entsprechend geschulten Personen begleiten zu lassen, die eigenen Fähigkeiten nicht zu überschätzen, die Tour im Voraus zu planen, die Wetterbedingungen zu berücksichtigen und den technischen Anspruch der Aktivität an das Können jeder einzelnen Person anzupassen.
- Erste Flugverspätungen, Parks geschlossen: Mallorca bereitet sich auf das heftige Unwetter vor
- Verfolgungsjagd eines Taschendiebs geht schief: Wie ein Mallorca-Urlauber im Anschluss um sein Leben kämpft
- Ende des Sommers: Mallorca erwartet nächste Woche Starkregen und Warnstufe Orange
- US-Flugzeugträger soll Ende der Woche Mallorca ansteuern
- Sechs Urlauber prügeln Deutschen an der Playa de Palma bewusstlos
- Unfall bei Vorstellung in Deutschland: Mallorquinische Zirkusakrobatin stürzt in den Tod
- Unwetter nähert sich Mallorca: Überschwemmungen in einem Dorf in der Tramuntana
- Unwetter auf Mallorca: Diese Vorsichtsmaßnahmen sollten Sie ergreifen