Einsatz auf Mallorca: Guardia Civil rettet verirrte Wanderer in der Tramuntana

Die Guardia Civil hat am Sonntag (28.9.) eine Gruppe von fünf Wanderern gerettet, die sich im Torrent de Mortitx, im Gemeindegebiet von Escorca, verirrt hatte. Gegen 21.30 Uhr ging der Notruf eines Angehörigen der Wanderer ein. Diese seien nicht von ihrem Ausflug in die Tramuntana zurückgekehrt und es sei auch nicht möglich, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Bei den Vermissten handelte es sich um drei Frauen im Alter von 71, 70 und 64 Jahren sowie um zwei Männer um Alter von 69 und 67 Jahren. Es handelte sich um Spanier und Franzosen.

Nach einer intensiven Suche durch die Bergungsspezialisten in der Umgebung des Gebietes, wo die Gruppe ihre Tour begonnen hatte, wurden die Wanderer gegen 1 Uhr nachts gefunden – wohlbehalten, jedoch mit Anzeichen von Dehydrierung. Die Guardia Civil versorgte sie und führte sie zurück zu dem Punkt, an dem sie ihre Wanderung begonnen hatten. Der Einsatz endete gegen 4.30 Uhr.

Empfehlungen der Guardia Civil

Die Guardia Civil empfiehlt für Ausflüge in die Berge, sich von ortskundigen und entsprechend geschulten Personen begleiten zu lassen, die eigenen Fähigkeiten nicht zu überschätzen, die Tour im Voraus zu planen, die Wetterbedingungen zu berücksichtigen und den technischen Anspruch der Aktivität an das Können jeder einzelnen Person anzupassen.