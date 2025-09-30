Land unter auf Ibiza – so geht es nach dem Unwetter auf Mallorca weiter

Die Warnstufen des spanischen Wetterdienstes Aemet für Mallorca sind ausgelaufen. Die Insel ist größtenteils um das Unwetter herum gekommen, wenngleich es auch Überschwemmungen gab. Noch härter hat es jedoch die Nachbarinsel Ibiza getroffen, wo Aemet die höchste Warnstufe Rot ausgab.

Bis 16 Uhr gilt sie noch. Vereinzelte Wetterstationen verzeichneten bereits mehr als 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die Wetterexperten sprechen von einem historischen Ereignis. Folgende Niederschlagsmengen gab es an den verschiedenen Messstationen auf der Insel:

So geht das Wetter in den kommenden Tagen weiter

Wenngleich die Warnstufen ausgelaufen sind, könnte es am Montagnachmittag im Süden Mallorcas noch zu Schauern kommen. Der Abend bleibt trocken. Sonnenuntergang ist um 19.34 Uhr. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 15 bis 18 Grad. Um 7.45 Uhr startet die Sonne am Mittwoch in den Tag. Bis zu 26 Grad sind möglich. Tendenziell wird es im Süden Mallorcas etwas wärmer als im Norden. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit für ein paar Regentropfen.

Wir befinden uns in der Jahreszeit, in der die Luft- und Wassertemperaturen ähnlich sind. Am Strand der Playa de Palma werden es 24 Grad im Meer.

Am Donnerstag geht es unverändert weiter: Sonne-Wolken-Mix bei 26 Grad. Am Freitag und Samstag steigen die Temperaturen und nähern sich der 30-Grad-Marke. In Pollença sollen es sogar 31 Grad werden. Nochmal richtiges Strandwetter also, zumindest am Samstag, denn am Freitag setzen sich wohl die Wolken durch.

Temperatursturz am Sonntag

Am Sonntag wird es dann wieder schlagartig kühler. Die Höchsttemperaturen sinken auf 25 Grad. Auf dem Niveau bleiben sie zum Start in die neue Woche. Am Mix aus Sonne und Wolken ändert sich wenig. Immer wieder sind ein paar Regentropfen möglich. Nach stärkeren Schauern sieht es aber erstmal nicht aus.