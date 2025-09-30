Tödlicher Arbeitsunfall auf Mallorca: Mann stürzt in Grube

Am Dienstagnachmittag (30.9.) ist es auf Mallorca zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein Bauarbeiter stürzte in eine Grube und verstarb. Das bestätigte die Feuerwehr.

Bislang sind nur wenige Einzelheiten zum Unfall bekannt. Bei der Firma handelt es sich um einen Hersteller für Baumaterialien in Santa Margalida. Gegen 15 Uhr stürzte der Mann.

Guardia Civil ermittelt

Vor Ort kam es zu Aufregung, da Angehörige aufgewühlt waren und zum Betrieb eilten. Die Guardia Civil hat nun die Ermittlungen aufgenommen.