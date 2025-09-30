Tödlicher Arbeitsunfall auf Mallorca: Mann stürzt in Grube
Zu dem Unfall kam es in Santa Margalida. Einzelheiten sind bislang nicht bekannt
Am Dienstagnachmittag (30.9.) ist es auf Mallorca zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein Bauarbeiter stürzte in eine Grube und verstarb. Das bestätigte die Feuerwehr.
Bislang sind nur wenige Einzelheiten zum Unfall bekannt. Bei der Firma handelt es sich um einen Hersteller für Baumaterialien in Santa Margalida. Gegen 15 Uhr stürzte der Mann.
Guardia Civil ermittelt
Vor Ort kam es zu Aufregung, da Angehörige aufgewühlt waren und zum Betrieb eilten. Die Guardia Civil hat nun die Ermittlungen aufgenommen.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailURL kopieren
- Erste Flugverspätungen, Parks geschlossen: Mallorca bereitet sich auf das heftige Unwetter vor
- Verfolgungsjagd eines Taschendiebs geht schief: Wie ein Mallorca-Urlauber im Anschluss um sein Leben kämpft
- Ende des Sommers: Mallorca erwartet nächste Woche Starkregen und Warnstufe Orange
- US-Flugzeugträger soll Ende der Woche Mallorca ansteuern
- Unwetter nähert sich Mallorca: Überschwemmungen in einem Dorf in der Tramuntana
- Sechs Urlauber prügeln Deutschen an der Playa de Palma bewusstlos
- Unfall bei Vorstellung in Deutschland: Mallorquinische Zirkusakrobatin stürzt in den Tod
- Unwetter auf Mallorca: Diese Vorsichtsmaßnahmen sollten Sie ergreifen