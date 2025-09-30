Patrick Schirmer Sastre / Diario de Ibiza

Unwetter auf Ibiza: Passagiere einer Fähre gehen am überfluteten Hafen an Land

Das Unwetter hat Mallorcas Nachbarinsel Ibiza besonders hart getroffen. 236 Liter Regen fielen bis zum Nachmittag pro Quadratmeter in der Inselhauptstadt Eivissa. Das war auch am Hafen der Insel zu spüren. Auf einem Video, das die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Ibiza" veröffentlicht, ist zu sehen, wie die Passagiere einer Fähre an Land gehen. Begleitet von den Mitarbeitern der Reederei müssen die Reisenden durch das kniehohe Wasser waten.