Unwetter auf Mallorca: Regenfälle, Flugverspätungen, zerstörte Ernte

Das Unwetter auf Mallorca hat in der Nacht auf Dienstag (30.9.) vor allem im Südosten der Insel für Starkregen gesorgt. Wie der spanische Wetterdienst Aemet mitteilte, fielen zwischen 20 Uhr und 8 Uhr morgens in Santanyí 41 Liter pro Quadratmeter. In Porreres waren es 33 Liter pro Quadratmeter, in Portocolom 25 Liter. Etwas weniger regnete es an den Messstationen in Llucmajor (15 Liter), Manacor (10 Liter) und Palma (5 Liter).

Insgesamt mussten die Einsatzkräfte auf Mallorca 19 Mal ausrücken, in den meisten Fällen wegen überschwemmter Keller. In Felanitx wurde am Dienstagmorgen ein Mann aus seinem Auto befreit, das auf einer überfluteten Straße nicht weiterkam.

Deutlich heftiger fiel der Regen derweil auf der Nachbarinsel Ibiza aus. Gerade in der Nähe des Flughafens fielen 74 Liter binnen weniger Stunden. Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, ist zu sehen, wie es im Bereich des Airports zu Überschwemmungen gekommen ist. Auch in der Partyhochburg Sant Antoni de Portmany regnete es stark. Hier fielen 66 Liter pro Quadratmeter.

Zerstörte Kartoffelernte

Auf Mallorca hatte es schon am Montagmittag geregnet und gehagelt. Vor allem der nördliche Teil der Tramuntana und der Insel waren betroffen. In Selva kam es zu Überschwemmungen auf den Straßen. In Sa Pobla mussten zahlreiche Landwirte schwere Verluste auf den Kartoffelfeldern beklagen. Grund war hier der starke Hagel, der in der Gemeinde niederging.

Zerstörte Kartoffelfelder in a Pobla. / T. Crespí

So ist die Lage am Flughafen

Am Flughafen Mallorca kam es am Montag bis in die Nacht hinein zu Verspätungen. Bis zu zwei Stunden mussten die Passagiere auf den Start ihrer Maschine warten. Auch am Dienstagmorgen sind die Probleme immer noch nicht behoben. Laut Informationen des Portals "Flightradar24" sind zahlreiche startende und ankommende Flüge verspätet. In den meisten Fällen beträgt die Verzögerung rund eine Stunde.

So geht es weiter

Wie es mit dem Wetter weitergeht, ist unklar. Bis 15 Uhr gilt in der Tramuntana, im Süden und im Osten Warnstufe Orange wegen Regen und Gewitter, in den übrigen Gebieten der Insel hat Aemet Warnstufe Gelb ausgegeben. Im Süden und an der Ostküste gilt zwischen 15 und 20 Uhr Warnstufe gelb. Ein Blick auf den Wetterradar suggeriert, dass es immer wieder zu Regenfällen kommen kann, es aber nicht konstant und auch nicht auf der ganzen Insel schütten wird.