Illegal und dennoch prämiert: Umstrittenes Luxushotel auf Mallorca brüstet sich mit Auszeichnung

Eigentlich hat der Inselrat von Mallorca die Legalisierung des Fünf-Sterne-Hotels Finca Serena in Montuïri im Juli wegen baulicher Verstöße zurückgewiesen, unter anderem im Wellnessbereich der Unterkunft. Dennoch bekam die Einrichtung des Unternehmens "Único Hotels" nun zum zweiten Mal in Folge den "World Spa Award" als bestes Spa in einem spanischen Resort, wie die Hotelkette vergangene Woche stolz mitteilte.

Weiter illegal

Die Unregelmäßigkeiten auf geschütztem Agrarland umfassen unter anderem sieben neue Unterkunftseinheiten in dem exklusiven Fünf-Sterne-Hotel. Deshalb hatte die Behörde für Raumordnungsschutz (ADT) des Inselrats 2024 ein städtebauliches Verfahren gegen die Eigentümer eingeleitet. Nachdem die ADT den Legalisierungsplan negativ bewertet hatte, legte die Eigentümerschaft ein Projekt zur Behebung der festgestellten Mängel vor, das im vergangenen August von der Gemeinde Montuïri weitergeleitet wurde.

Damit ruht das städtebauliche Verfahren vorerst. Das Sanktionsverfahren jedoch läuft weiter – was bedeutet, dass die Nutzung des exklusiven Spas nach wie vor illegal ist. Das Gleiche gilt für die übrigen Verstöße, darunter die sieben neuen Unterkunftseinheiten im Hotel mit insgesamt 25 Zimmern, verteilt auf mehrere Steingebäude innerhalb des mehr als 40 Hektar großen Anwesens mit Palmen, Olivenbäumen, Zypressen, Lavendel, Zitronenbäumen, Kiefern und zehn Hektar Wein.

Der Spa-Bereich der Finca Serena / Único

Abriss nicht ausgeschlossen

Die ADT kann weiterhin Bußgelder verhängen, und im Falle der Nichteinhaltung könnte der Fall bei der Staatsanwaltschaft landen. Kenner der Situation weisen darauf hin, dass Único Hotels angesichts der Vielzahl der festgestellten Mängel erhebliche Schwierigkeiten haben dürfte, die illegalen Bauwerke zu legalisieren. Ein Abriss sei daher nicht ausgeschlossen.

Finca Serena war das erste Hotel der katalanischen Kette von Pau Guardans i Cambó außerhalb von Madrid und Barcelona. Es eröffnete 2019. Vor seiner Umwandlung in ein Fünf-Sterne-Haus unter Único Hotels fungierte es als Agrotourismus-Betrieb Puig Moltó.

Zu den besonderen Merkmalen zählt sein Spa mit Innenpool und Kamin, das bei den World Spa Awards nun bereits zum zweiten Mal in Folge als bestes Spa in einem spanischen Resort ausgezeichnet wurde. Die 250 Quadratmeter großen Anlagen bieten Panoramablick aufs Inselinnere, dem sogenannten pla mallorquí. Das Hotel wurde zudem mit einem Michelin-Schlüssel prämiert, der es als eine der außergewöhnlichsten Unterkünfte der Insel und Spaniens ausweist.

Frieden mit den Nachbarn

Immerhin: Frühere Verfahren wegen Ruhestörung auf der Finca Serena sind eingestellt worden, wie die Bürgermeisterin von Montuïri, Paula Amengual, erklärte. Grund dafür sei, dass es diesen Sommer keine Nachbarschaftsproteste mehr gegeben habe und sich die Anwohner mit den Betreibern einigen konnten.

