Kein Witz: Palmas Polizisten verteilen Fleißbienchen für gutes Benehmen

Bei der Meldung schaut man zur Sicherheit nochmal auf den Kalender: Okay, es ist der 1. Oktober und nicht der 1. April. Auf Mallorca sollen künftig Fleißbienchen an Bürger verteilt werden, die sich gut benehmen.

Konkret ist es eine Initiative der Stadt Palma. Die Polizeiwache Sant Ferran der Ortspolizei gab nun Anweisungen heraus, dass die Beamten künftig nicht nur auf Delikte achten sollen, sondern auch ein Auge auf Leute werfen, die sich vorbildlich verhalten.

Wer die Kacke seines Hundes aufhebt, kann belohnt werden

Das muss nicht mal ein heldenhafter Akt sein, sondern kann das strikte Befolgen banaler Regeln sein. "Wer zu einer sauberen Stadt, zur Sicherheit oder zum Wohlergehen beiträgt", heißt es in der Anordnung. Beispiele gefällig: Die Kacke des eigenen Hundes einsammeln und korrekt entsorgen. Seinen Müll recyceln und in die vorgegebenen Container werfen. Sich an die ganzen Vorschriften halten, die für den Gebrauch eines elektrischen Tretrollers gelten.

Die Polizisten sollen das vorbildliche Verhalten protokollieren und die entsprechende Person für den Preis vorschlagen. Auch wer schlechtes Verhalten bei der Polizei anzeigt, soll belohnt werden.

Erziehung wie in der Grundschule

Bereits in drei Wochen sollen die ersten Fleißbienchen verteilt werden. Anlass ist der Tag der Ortspolizei am 24. Oktober. Wie der Preis konkret aussieht, ist noch nicht bekannt. Die Polizei erhofft sich durch den Schritt, die Bürger zu einem besseren Benehmen erziehen zu können. Sprich es brauche nicht immer Strafen. Was in der Grundschule funktioniert, kann ja auch bei Erwachsenen im Alltag klappen. Vielleicht wäre in diesem Sinne es auch eine Idee, einen Mittagsschlaf einzuführen.

