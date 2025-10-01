Gelb konnte sich nicht durchsetzen: In Palma schließen alle renovierten Kioske

Die fünf Zeitungskioske in Palma haben am Mittwoch (1.10.) ihren Betrieb eingestellt. Das bestätigte der Betreiber und städtische Lizenznehmer Sebastián Jiménez Grifith der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Grund ist mangelnde Rentabilität.

Die Kioske waren erst im November 2024 nach einer umfassenden Renovierung wieder eröffnet worden, die mit einer neuen, auffälligen, gelben Farbe und erweiterten Angeboten wie Getränken, Eis, Süßwaren sowie Aufladungen für Bürgerkarten und Handys einherging. Betreiber Kemfactory investierte 100.000 Euro in die Renovierung und zahlte jährlich 80.000 Euro an die Stadt als Pachtgebühr.

Die fünf Standorte liegen an der Plaça del Mercat, Plaça Joan Carles I, Plaça d'Espanya, Plaça de l’Olivar und Plaça Progrés.

Hoffnung auf einer Wiedereröffnung

Trotz der Schließung hält der Konzessionär Jiménez Grifith Gespräche mit dem Rathaus, um eine Lösung zu finden. Er habe noch eine kleine Hoffnung, die Zeitungskioske wieder öffnen zu können. Sein Plan: eine Lösung für die mangelnde Rentabilität finden und die Kioske zu Multiservice-Ständen umbauen. Neben Presse und Eis könnten sie dann auch als Cafeteria mit belegten Brötchen betrieben werden und Geldautomaten integrieren – so wie es bereits in den ursprünglichen Ausschreibungsunterlagen vorgesehen war.

Bei der Neueröffnung im November 2024 hatte die Denkmalschutzvereinigung ARCA jedoch scharf kritisiert, die fünf Kioske seien zu bloßen „Konsumangeboten für Touristen“ verkommen – ein „kolossaler Fehlgriff“. Außerdem habe die Stadt durch die Vergabe an ein Gastronomieunternehmen das ursprüngliche Konzept verfälscht. Auch die auffällige gelbe Farbe, die nicht dem historischen Design entspreche, stieß auf Protest.

Der Abriss war von der Stadt im September 2024 angekündigt worden, als die neue Lizenz an Kemfactory vergeben wurde. Ersetzt wurde der alte Stand durch den neuen Zeitungskiosk an der Plaza de l’Olivar – einer jener fünf, die nun am Mittwoch schon wieder schließen musste. /slr