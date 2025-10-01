Patrick Schirmer Sastre

Luftaufnahmen der Guardia Civil zeigen das Ausmaß der Überschwemmungen auf Ibiza

Auch die Guardia Civil ist am Dienstag (30.9.) beim Kampf gegen die Wassermassen während des Unwetters auf Ibiza im Einsatz gewesen. Neben den permanent auf der Insel stationierten Beamten, waren 40 eigens von Mallorca entsendete Polizisten aktiv. Laut einer am Mittwoch (1.10.) versendeten Pressemitteilung befreite die Guardia Civil 148 Personen aus misslichen Lagen. So retteten sie zwei Männer, eine Frau, ein Mädchen und zwei Hunde aus der Nähe des Sturzbachs Puig d'en Valls.