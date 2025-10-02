Blutüberströmte Leiche eines Unternehmers in Llucmajor gefunden

In der Gemeinde Llucmajor im Süden von Mallorca ist am Mittwochmorgen (1.10.) die Leiche eines 57-jährigen Mannes gefunden worden. Offenbar wurde der leblose Körper des Mannes blutüberströmt in seinem Haus in s'Arranjassa gefunden. Allerdings gab es keine eindeutigen Hinweise darauf, dass das Opfer eine Stichverletzung erlitten hatte.

Opfer eines Einbruchs vor wenigen Tagen

Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen in der Gemeinde bekannten Schrottplatzbesitzer. Medienberichten zufolge war er erst vor wenigen Tagen Opfer eines Einbruchs gewesen. Eine Autopsie soll nun aufklären, was genau vorgefallen ist. Die Guardia Civil ermittelt.