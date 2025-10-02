Blutüberströmte Leiche eines Unternehmers in Llucmajor gefunden
Eine Autopsie soll nun aufklären, was vorgefallen ist
In der Gemeinde Llucmajor im Süden von Mallorca ist am Mittwochmorgen (1.10.) die Leiche eines 57-jährigen Mannes gefunden worden. Offenbar wurde der leblose Körper des Mannes blutüberströmt in seinem Haus in s'Arranjassa gefunden. Allerdings gab es keine eindeutigen Hinweise darauf, dass das Opfer eine Stichverletzung erlitten hatte.
Opfer eines Einbruchs vor wenigen Tagen
Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen in der Gemeinde bekannten Schrottplatzbesitzer. Medienberichten zufolge war er erst vor wenigen Tagen Opfer eines Einbruchs gewesen. Eine Autopsie soll nun aufklären, was genau vorgefallen ist. Die Guardia Civil ermittelt.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailURL kopieren
- Land unter auf Ibiza – so geht es nach dem Unwetter auf Mallorca weiter
- Erste Flugverspätungen, Parks geschlossen: Mallorca bereitet sich auf das heftige Unwetter vor
- Unwetter auf Mallorca: Regenfälle, Flugverspätungen, zerstörte Ernte
- Hitze-Chaos im Mallorca-Flieger: Crew schmeißt Passagiere raus und fliegt leer in Richtung Kassel
- Gelb konnte sich nicht durchsetzen: In Palma schließen alle renovierten Kioske
- Touristensteuer selbst eingesackt: Knapp 1.500 Anbieter von Ferienwohnungen kommen mit lächerlicher Strafe davon
- Tragisches Schicksal in Alpaka-Finca auf Mallorca: Eigentümer nach Sepsis auf Intensivstation
- Felssturz und Hotel-Evakuierung: Was das Unwetter auf Ibiza angerichtet hat