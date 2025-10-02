500.000 Euro mit Golfplatz-Masche ergaunert: Guardia Civil nimmt Betrüger auf Mallorca fest

Die Guardia Civil hat am Mittwoch (1.10.) auf Mallorca drei Mitglieder einer Bande festgenommen, die mindestens 500.000 Euro ergaunert haben soll. Zwei der mutmaßlichen Täter, ein 64-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau, wurden in Establiments festgenommen. Nach Angaben der Guardia Civil handelt es sich um schwedische Staatsbürger. Ein 67-jähriger Brite wurde in Santa Ponça in Polizeigewahrsam genommen.

Opfer bei Golfplatz-Events geködert

Das Trio hatte eine Handelsgesellschaft gegründet, die in Verbindung zu einer Privatbank in Gambia stand. Die Firma hatte keine Genehmigung, um in Spanien unternehmerisch tätig zu sein. Die drei mutmaßliche Betrüger köderten ihre wohlhabenden Opfer mit Events, die sie auf verschiedenen Golfplätzen der Insel veranstalteten. Damit wollten sie sicherstellen, ein wohlhabendes Publikum zu erreichen. Mit dem Versprechen von hohen Renditen überzeugte die Bande ihre Opfer, Investitionen zu tätigen. Es sei ein klassisches Schneeballsystem gewesen, schreibt die Guardia Civil in einer Pressemitteilung.

Sobald die Opfer das Geld überwiesen, wurde dieses auf Konten in Steueroasen weitergeleitet. Von dort ging es an die Privatbank in Gambia. Bei der Schadenssumme in Höhe von einer halben Million Euro handelt es sich nur um eine Schätzung. Die Guardia Civil geht davon aus, dass es noch weitere Opfer als die bislang bekannten geben könnte.

Die Guardia Civil empfiehlt in der Pressemitteilung, keine Investitionen zu tätigen, ohne vorher eine sorgfältige Überprüfung (Due Dilligence) zu absolvieren.