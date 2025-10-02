Vermeintliche Ärztin führt Schönheits-OPs auf Mallorca durch – Patientin landet in der Notaufnahme

Die Nationalpolizei hat in der vergangenen Woche in Palma eine Frau festgenommen, die ohne entsprechende Qualifikation ästhetische Behandlungen anbot und dabei einer Patientin schwere Gesichtsverletzungen zufügte. Laut der Polizei führte die vermeintliche Ärztin Eingriffe mit Hyaluronsäure-Injektionen zur Kinnvergrößerung durch, obwohl sie keinerlei medizinische Ausbildung hatte.

Über Social Media gefunden

Nachdem im September eine Anzeige eingegangen war, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Eine Frau gab an, sich im Mai einem Billig-Angebot zur Kinnvergrößerung über die sozialen Netzwerke anvertraut zu haben. Kurz nach der Behandlung entwickelte sie starke Schmerzen und musste in die Notaufnahme. Dort diagnostizierten Ärzte eine Nekrose im Kinnbereich sowie eine Infektion der Haut – verursacht durch fehlerhafte Anwendung des injizierten Hyaluronsäure-Präparats.

Die Ermittler stellten fest, dass die Verdächtige im Ausland lebt und nur zeitweise nach Palma kommt, um dort Behandlungen durchzuführen. Dafür mietete sie stundenweise eine Kabine in einem Schönheitszentrum nahe der Plaça Abu Yahya im Zentrum von Palma. Nach Auskunft des Inhabers gab sie an, dort Make-up-Sitzungen anzubieten.

Der spanische Ärzterat bestätigte, dass die Frau nicht im Register der Mediziner eingetragen ist. Sie steht nun unter Verdacht der Körperverletzung und des unerlaubten Ausübens des Arztberufs. /slr