Gaza-Hilfsflotte von Israel gestoppt: Das sind die drei Mallorquinerinnen an Bord

Unter den Aktivisten der propalästinensischen Global-Sumud-Flotte, die am Mittwochabend (1.10.) von der israelischen Marine abgefangen wurde, befinden sich drei Frauen, die von Mallorca stammen: Lucía Muñoz, Stadträtin in Palma und Koordinatorin der Linkspartei Podemos auf den Balearen, die Juristin Alejandra Martínez sowie die Akupunkteurin Reyes Rigo. Die Schiffe waren mit Hilfsgütern auf dem Weg in den Gazastreifen, um einen humanitären Korridor in das von Hilfslieferungen abgeschnittene Gebiet herzustellen.

Dann kam es zur kompletten Funkstille. Um 21.38 Uhr teilte das Team von Muñoz auf Mallorca mit, dass es den Kontakt zur Politikerin verloren habe. Um 23.24 Uhr erschien ein Video auf ihren Social-Media-Kanälen, in dem Muñoz erklärte: "Wenn du dieses Video siehst, bedeutet das, dass ich von den israelischen Besatzungstruppen entführt und gegen meinen Willen nach Israel gebracht wurde – ein Verbrechen gegen das Völkerrecht."

Auf den Kanälen von Martínez und Rigo erschienen ebenfalls Videos, in denen sie "Freunde, Genossen und Familie" aufriefen, Druck auf die Regierung von Pedro Sánchez auszuüben, damit Israel ihre sofortige Freilassung veranlasst und "alles unternimmt, um seine unerträgliche Komplizenschaft mit diesem Völkermord zu beenden".

Letzte Erklärungen vor dem Überfall

Stunden, bevor sie von der israelischen Marine abgefangen wurden, äußerten sich die drei Mallorquinerinnen an Bord noch – als sie sich bereits der Risikozone näherten und erstmals von der israelischen Marine gewarnt wurden.

„Um 3.30 Uhr morgens sahen wir kleine Boote, die erst unser Führungsschiff und dann eines der größeren Schiffe einkreisten. Die Protokolle wurden aktiviert, doch schließlich zogen sie sich zurück, und wir konnten unsere Mission fortsetzen“, berichtete Muñoz am frühen Mittwoch.

Rigo schilderte, dass sie gegen 5 Uhr während ihrer Wache die Mayday-Rufe der Flaggschiffe hörte: „Nach der ersten Sichtung wurde das Risikoniveau herabgestuft, und man sagte uns, wir könnten ruhen. Später jedoch meldeten die ‚Alma‘ und die ‚Sirius‘ Boote der Marine, die um sie herumfuhren.“ Laut Rigo wurde in der Nähe ein U-Boot sowie zahlreiche Schnellboote gesichtet. „Das war eine Taktik, um uns einzuschüchtern und abzuschrecken“, fasste sie zusammen.

Proteste zur Solidarität

Noch am Mittwochabend (1.10.) war es zu Protesten rund um den Globus gekommen. In Städten wie Barcelona, Buenos Aires und Rom fanden Massenkundgebungen statt, um die Freilassung der Aktivisten zu fordern. Auf Mallorca ruft eine Studierendenplattform der Balearen-Universität für Donnerstag (2.10.) zum Streik auf, um gegen den Krieg in Gaza und die Festnahme der Global-Sumud-Aktivisten zu protestieren. Zudem sind für 19 Uhr Kundgebungen vor allen Rathäusern Mallorcas geplant.

Wer sind die drei Mallorquinerinnen auf der Hilfsflotte?

Lucía Muñoz (32) ist die bekannteste der drei Frauen. Sie sitzt für Podemos im Stadtrat von Palma und ist Koordinatorin der Linkspartei auf den Balearen. 2023 kandidierte sie für das Amt der Bürgermeisterin von Palma. Als bekannte Aktivistin und Menschenrechtlerin engagiert sie sich seit Jahren in der Palästina-Solidaritätsbewegung. Bereits im Sommer wollte sie am Global March to Gaza teilnehmen, der von Ägypten aus den humanitären Blockadegürtel durchbrechen sollte. Sie wurde am Flughafen von Kairo mehrere Stunden festgehalten und musste sich im Land versteckt halten, bevor sie nach Spanien zurückkehrte. Im August schloss sie sich schließlich der Global-Sumud-Flotte an.

Alejandra Martínez (31) ist Juristin und Politikwissenschaftlerin, spezialisiert auf Gender, Migration und Menschenrechte. Sie war Beraterin im Parlament zu migrations- und menschenrechtlichen Themen und ist seit 2024 bei Unidas Podemos aktiv. Auch sie nahm an dem Global March to Gaza teil.

Reyes Rigo ist Akupunkteurin. Sie hat in verschiedenen Ländern Europas und Asiens gearbeitet und lebt seit 2020 wieder in Palma, wo sie geboren wurde. Rigo gilt als leidenschaftliche Verfechterin der Heilkunst. Ihre Sensibilität für soziale Ungerechtigkeiten entwickelte sie 2010 bei einer Indienreise, als sie die Lebensumstände armer Volksstämme tief berührten. Seither arbeitet sie mit NGOs zusammen, um durch Akupunktur bedürftigen Menschen zu helfen.