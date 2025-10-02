Nun offiziell: 70 Euro für Strandliegen auf Mallorca ist eine illegale Abzocke

Das balearische Meeresministerium hat die hohen Preise für Strandliegen auf Mallorca untersucht und dabei eine illegale Abzocke in Cala Major entdeckt. Die Inspektion ging auf eine Anzeige des Umweltverbands Gob zurück. An Palmas Stadtstrand kosten die Liegen bis zu 70 Euro. Das sind 288 Prozent mehr als die erlaubten 18 Euro. Das Ministerium fordert nun das Rathaus Palma auf, die Sache binnen zehn Tagen zu regeln.

Nach dem Ablauf dieser Frist wolle das balearische Meeresministerium erneut einen Inspekteur an den Strand schicken, um die Liegenpreise zu überprüfen. Sollte es dann weiter Verstöße geben, stelle die Behörde einen Bußgeldbescheid aus. Wobei der dann in erster Linie an das Rathaus gerichtet wäre. Denn das Ministerium erteilt der Stadt die Erlaubnis, die Küstenabschnitte kommerziell nutzen zu dürfen. Das Rathaus schreibt dann den Betrieb offiziell aus.

"Wir haben bislang kein Schreiben erhalten und nur alle Informationen in den Zeitungen gelesen", sagte Mercedes Celeste, Sprecherin der Stadt Palma. "Wenn die Unterlagen bei uns eintreffen, werden wir darauf antworten."

Kaum noch Zeit für Änderungen

Insgesamt wird der Streit über die Liegenpreise aber kaum mehr Auswirkungen haben. Die Strandsaison befindet sich in den letzten Zügen. An der Playa de Palma werden die ersten Hamacas schon weggeräumt.

Für das nächste Jahr wird es dann eine neue Ausschreibung geben und es ist nicht klar, ob der derzeitige Betreiber das Geschäft fortführen wird. Aktuell ist das die Firma "Beach i Oci". Das Gesetz schreibt vor, dass es für den Preis in Höhe von 18 Euro an der Cala Major zwei Strandliegen und einen Sonnenschirm geben muss.

An dem Strand gibt es zwei verschiedene Angebote: Ein blaues Schild, dass dieses Paket aus zwei Liegen und Schirm für insgesamt 19 Euro ausweist. Sowie ein goldenes Premium-Angebot für eben 70 Euro. Beide liegen über dem Limit.

