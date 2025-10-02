Polizeigewerkschaft schießt gegen Fleißbienchen: "Haben keine Zeit für so einen Schwachsinn"

Die am Mittwoch (1.10.) durchgesickerte Nachricht, dass die Ortspolizisten auf Mallorca künftig Fleißbienchen wegen guten Verhaltens verteilen sollen, ist nicht gut bei den Gewerkschaften der Polizei angekommen. "Wir haben keine Zeit für so einen Schwachsinn", äußern sich Sprecher, die die Maßnahme verurteilen und als Propaganda bezeichnen.

Palmas Ortspolizei hatte die Anweisung bekommen, künftig auf gutes Verhalten der Bürger achten zu sollen. Die Beamten sollen das protokollieren und die Passanten für einen Preis vorschlagen. Die ersten Fleißbienchen sollten bereits zum Tag der Ortspolizei in drei Wochen verteilt werden. Gutes Verhalten bedeutet dabei keine heldenhafte Aktionen, sondern den gesunden Menschenverstand benutzen und die Regeln befolgen. Mögliche Preisträger wären Leute, die die Exkremente ihrer Hunde korrekt entsorgen oder recyceln.

Polizisten wissen nicht, was sie tun sollen

"Es ist eine politische Entscheidung. Wir sehen den Sinn nicht, da es unsere Aufgabe ist, Gesetzesbrecher zu jagen und nicht das gute Benehmen zu belohnen", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft ATAP. "Wir haben keine Zeit, um uns darum zu kümmern. Das machen die Politiker nur, um gut dazustehen." Zumal die Polizisten gar nicht wissen, nach welchen Kriterien sie entscheiden sollen und wie das Protokoll im Endeffekt angelegt wird.

"Jeder Bürger hat die Pflicht, sich an die Regeln zu halten. Es ergibt keinen Sinn, sie dafür zu belohnen", heißt es seitens der Gewerkschaft CCOO. "Wir beglückwünschen schon jeden Autofahrer, bei dem wir kein Vergehen finden. Sollen wir jetzt dennoch die Daten aufnehmen?"

Die Gewerkschaft UGT geht noch einen Schritt weiter und bezeichnet es als "Schwachsinn". "Wir bitten lediglich darum, unsere Arbeit machen zu dürfen", so ein Sprecher, der das Rathaus beschuldige, die Beschwerden der Polizisten über schlechte Arbeitsbedingungen nicht zu berücksichtigen und nun mehr Arbeit aufzuhalsen.

Abonnieren, um zu lesen